NBA》美國夢幻隊鬧內訌 杜蘭特怒嗆學弟違反潛規則：放尊重一點（影音）

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東奧尚未正式開打，美國夢幻隊就因潛規則鬧內訌。32歲的杜蘭特（Kevin Durant）今天在投籃練習的時候進球，身為後輩的艾德巴約（Bam Adebayo）卻拿走這顆球去練運球，違反了不成文規定。

杜蘭特馬上問艾德巴約為什麼不還給他，艾德巴約則非常肯定球是被里拉德（Damian Lillard）拿走，動怒的杜蘭特要艾德巴約交出球，這時強森（Keldon Johnson）跳出來緩頰，要把自己的球給杜蘭特，杜蘭特不接受，最後艾德巴約別無選擇，只能將手上的球還給前輩。

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然而，就算這球是被里拉德拿走的，艾德巴約照理來說也應該將球回傳，因為杜蘭特和里拉德都有進籃。杜蘭特後來在推特上要艾德巴約學會尊重。

Dog seen me knock down the corner three and proceeds to work on his ball handling with the ball I green bean’d wit. Bro gotta learn some respect @Bam1of1 https://t.co/OX4YeJLa5k — Kevin Durant （@KDTrey5） July 22, 2021

艾德巴約反駁，認為杜蘭特在說謊，球很明顯是里拉德拿走的，杜蘭特只是看他年輕就欺負他，並附上中指的表情貼，雙方互不相讓。

Stop Lying @KDTrey5 . You Saw @Dame_Lillard Take Your Rock. You Just Tried To Little Bro Me https://t.co/D8itKlecs6 — 13am Adebayo（@Bam1of1） July 22, 2021

美國隊本屆奧運熱身賽僅2勝2敗，第一場正式比賽將在周日對戰法國隊。

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