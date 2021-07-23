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NBA》美國夢幻隊鬧內訌 杜蘭特怒嗆學弟違反潛規則：放尊重一點（影音）

2021/07/23 10:36

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東奧尚未正式開打，美國夢幻隊就因潛規則鬧內訌。32歲的杜蘭特（Kevin Durant）今天在投籃練習的時候進球，身為後輩的艾德巴約（Bam Adebayo）卻拿走這顆球去練運球，違反了不成文規定。

杜蘭特馬上問艾德巴約為什麼不還給他，艾德巴約則非常肯定球是被里拉德（Damian Lillard）拿走，動怒的杜蘭特要艾德巴約交出球，這時強森（Keldon Johnson）跳出來緩頰，要把自己的球給杜蘭特，杜蘭特不接受，最後艾德巴約別無選擇，只能將手上的球還給前輩。

然而，就算這球是被里拉德拿走的，艾德巴約照理來說也應該將球回傳，因為杜蘭特和里拉德都有進籃。杜蘭特後來在推特上要艾德巴約學會尊重。

艾德巴約反駁，認為杜蘭特在說謊，球很明顯是里拉德拿走的，杜蘭特只是看他年輕就欺負他，並附上中指的表情貼，雙方互不相讓。

美國隊本屆奧運熱身賽僅2勝2敗，第一場正式比賽將在周日對戰法國隊。

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