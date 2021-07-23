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東奧》本屆將是最後一舞！46歲烏茲別克「體操媽媽」宣告退役

2021/07/23 09:47

丘索維金娜今年46歲，是奧運史上最年長體操選手，也史上唯一一位連續8次參加奧運的體操選手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年已經46歲的烏茲別克體操傳奇丘索維金娜（Oksana Chusovitina），今年將是生涯第8度參加奧運，也成為史上唯一一位連續8次參加奧運的體操選手，也再度刷新奧運最年長體操參賽者的紀錄，不過近日她在受訪時表示這將會是她最後一屆的奧運。

烏茲別克體操選手丘索維金娜，已是連續第8屆征奧，超越歷史參賽屆數紀錄，更是奧運史上最年長的體操選手，29年的光陰、代表3個國家出賽，讓她傳奇故事不停被外媒頌揚。

1992的巴塞隆納奧運，丘索維金娜首度參賽就奪得體操女團金牌，原本在1996年的亞特蘭大奧運會後決定退役結婚生子，但兒子出生後驗出罹患白血病，為了支付龐大醫療開銷，她決定重拾體操，搬到醫療環境較好的德國、08年也毅然轉籍幫忙德國打北京奧運，得到一枚跳馬銀牌。

雖然她曾在9年前倫敦奧運時說過自己要退休，但2016年卻又現身里約賽場，2018年亞運還摘下跳馬銀牌，依舊寶刀未老，這屆奧運還將擔任烏茲別克史上首位女性開幕掌旗官，不過昨在結束體操訓練後，丘索維金娜在接受媒體訪問時語出驚人表示，這次將是她在奧運的最後一舞。

「我現在身體的狀況非常好，但這真的將會是我最後一屆奧運了，」丘索維金娜說道，「職業生涯的最後時光，我覺得非常快樂。」談起未來的生活，丘索維金娜則說：「退役後我會把時間都拿去陪兒子，他兩年前就去義大利了，今年也已經上大學了，我希望能夠好好陪他。」

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