晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運今登場...東京疫情仍嚴峻 單日增1979例刷新1月中旬後紀錄

2021/07/23 10:13

東京都22日單日新增1979例確診，成為今年1月15日以後的最高單日紀錄。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運今日正式登場，但東京都內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不容輕忽；據最新統計，東京都本月22日單日新增1979例確診，成為今年1月15日以後的最高單日紀錄，近7天單日新增病例平均值也升高，為前一週平均值的155.7％。

根據《NHK》 報導，東京都7月22日新增確診病例1979例、0例死亡；相較上週四（15日）單日紀錄多出671例以上，同時刷新今年1月15日2044例以後最高單日紀錄。近一週單日平均新增病例數為1373.4例，為前一週的155.7％，顯示東京都內疫情仍持續擴大，且無緩和跡象。

醫療資源方面，自今年2月以來，已有超過2500名患者因病住院，截至22日，累計共2544例病院在院治療；東京都確保病床佔床率已達到42.6％，重症病床佔床率則達16.6％。截至最新，東京都內累計確診病例已達19萬5041例。

東京奧運方面，相關確診者已累計至6人，其中包括選手村內2名外國選手、3名外國賽事相關人員，以及選手村外日籍委託業者1人。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。