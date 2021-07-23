奧運今登場...東京疫情仍嚴峻 單日增1979例刷新1月中旬後紀錄

東京都22日單日新增1979例確診，成為今年1月15日以後的最高單日紀錄。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運今日正式登場，但東京都內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不容輕忽；據最新統計，東京都本月22日單日新增1979例確診，成為今年1月15日以後的最高單日紀錄，近7天單日新增病例平均值也升高，為前一週平均值的155.7％。

根據《NHK》 報導，東京都7月22日新增確診病例1979例、0例死亡；相較上週四（15日）單日紀錄多出671例以上，同時刷新今年1月15日2044例以後最高單日紀錄。近一週單日平均新增病例數為1373.4例，為前一週的155.7％，顯示東京都內疫情仍持續擴大，且無緩和跡象。

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醫療資源方面，自今年2月以來，已有超過2500名患者因病住院，截至22日，累計共2544例病院在院治療；東京都確保病床佔床率已達到42.6％，重症病床佔床率則達16.6％。截至最新，東京都內累計確診病例已達19萬5041例。

東京奧運方面，相關確診者已累計至6人，其中包括選手村內2名外國選手、3名外國賽事相關人員，以及選手村外日籍委託業者1人。

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