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東奧》挑戰年度金滿貫邁向「GOAT」 ? 喬帥：我不討論這個

2021/07/23 11:29

喬科維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）笑捧溫網男單第6冠，生涯20座大滿貫金盃，而第4度踏上五環殿堂的喬帥，將朝男單史無前例的「年度金滿貫」挑戰邁進，今他又被問到「GOAT（史上最偉大球員）」話題，這次喬帥直接表示自己不想參與這話題的討論。

塞爾維亞代表隊昨舉辦記者會，當天共有4位選手出席，但大家的焦點都擺在世界球王喬科維奇身上，若能在東京奧運和之後的美網奪冠，喬帥有望締造史無前例的「年度金滿貫」紀錄，無疑讓他往成為GOAT往前邁進一大步。

不過繼溫網後又被問起這話題，喬科維奇回應卻相當直接，他說：「我不想成為這話題爭論的一部分，也無意與任何人進行比較。」他並不想花時間和精力去思考一些假設性的問題，只想把注意力擺在下一場比賽。

「我知道締造歷史就在眼前，能夠立足於現在這個位置，我覺得很榮幸也充滿動力，」喬科維奇說道，「但等比賽結束我們再去談論歷史吧，過去我不太會用這樣的方式來處理事情，顯然這讓我自己吃了不少苦頭，外在有很多因素會分散我的注意力，進而影響到我的表現。」

而參加過3次奧運的他，目前最好成績就是2008年北京奧運的銅牌，喬帥在受訪時也表示，參與奧運的經歷是非常與眾不同的，「這是最特別和最具歷史意義的體育盛事，我珍惜為國出戰的機會，這激勵著我，也為帶給我信心和動力。」

最後喬帥說道：「連拿三項賽事的大滿貫冠軍，或許是我生涯裡表現得最棒的一個賽季，今年也是我奧運準備最周全的一次，所以我希望能好好發揮自己的實力。」

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