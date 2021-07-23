晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》奧運今開幕 全志盟號召家長力挺國手

2021/07/23 10:21

奧運今開幕，全志盟理事長吳福濱本身也熱愛羽球運動，號召全國家長力挺國手。（吳福濱提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕東京奧運今天開幕，全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱號召全國家長力挺國手，他表示，雖然因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，東奧採閉門賽，但仍要讓我國選手感受到全民的熱情支持。

吳福濱表示，國家社會必須對專業運動員，給予合理妥適之照顧，奧運包機經濟艙事件，政府錯誤的安排，不僅怠慢了國手，也傷了支持國手之人民的心，因此在奧運期間，政府必須全力照顧所有的國手，他更呼籲家長和孩子多收看賽事，多到選手的臉書按讚留言，為他們加油打氣。

吳福濱說，以家長的立場，雖然在台灣，小孩走運動之路是辛苦的，但看到我國國手參加奧運，仍會非常熱血，每位國手的背後，家長們的付出是最大幕後功臣。

吳福濱本身熱愛運動，曾擔任彰化員林市羽球協會理事長，他表示，各項運動都非常專業，成績頂尖的優秀運動員，在被世界認識的同時，也打響台灣的國際名聲，世界球后戴資穎、舉重女神郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱、網球女雙的「詹家姊妹」詹詠然和詹皓晴等等，都讓世界看見台灣。

吳福濱也表示，楊傳廣在1960年羅馬奧運獲得男子十項全能銀牌，紀政在1968年墨西哥奧運田徑女子80公尺跨欄為台灣奪下銅牌，都是當年戒嚴時代，大內宣激勵人心的運動員，對於在國際賽事如奧運等拿下奬牌的選手，政府和社會應該要多關注他們的現況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。