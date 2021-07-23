東奧》奧運今開幕 全志盟號召家長力挺國手

奧運今開幕，全志盟理事長吳福濱本身也熱愛羽球運動，號召全國家長力挺國手。（吳福濱提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕東京奧運今天開幕，全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱號召全國家長力挺國手，他表示，雖然因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，東奧採閉門賽，但仍要讓我國選手感受到全民的熱情支持。

吳福濱表示，國家社會必須對專業運動員，給予合理妥適之照顧，奧運包機經濟艙事件，政府錯誤的安排，不僅怠慢了國手，也傷了支持國手之人民的心，因此在奧運期間，政府必須全力照顧所有的國手，他更呼籲家長和孩子多收看賽事，多到選手的臉書按讚留言，為他們加油打氣。

請繼續往下閱讀...

吳福濱說，以家長的立場，雖然在台灣，小孩走運動之路是辛苦的，但看到我國國手參加奧運，仍會非常熱血，每位國手的背後，家長們的付出是最大幕後功臣。

吳福濱本身熱愛運動，曾擔任彰化員林市羽球協會理事長，他表示，各項運動都非常專業，成績頂尖的優秀運動員，在被世界認識的同時，也打響台灣的國際名聲，世界球后戴資穎、舉重女神郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱、網球女雙的「詹家姊妹」詹詠然和詹皓晴等等，都讓世界看見台灣。

吳福濱也表示，楊傳廣在1960年羅馬奧運獲得男子十項全能銀牌，紀政在1968年墨西哥奧運田徑女子80公尺跨欄為台灣奪下銅牌，都是當年戒嚴時代，大內宣激勵人心的運動員，對於在國際賽事如奧運等拿下奬牌的選手，政府和社會應該要多關注他們的現況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法