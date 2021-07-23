東奧》美國女足跪地10秒開第一槍 奧運首見運動員和平示威

美國與瑞典代表隊賽前單膝下跪。（資料照，彭博新聞社）

〔體育中心／綜合報導〕前天在東京體育場舉行的女子足球賽賽前，美國與瑞典代表隊在哨聲響起後，兩支球隊的11名先發球員以及裁判都單膝跪地，成為本屆奧運的首次抗議活動，大約過了10秒鐘，他們才全員站起並開始比賽。

後來，英國和智利的球員也在賽前跪下。英國隊隊長侯頓（Steph Houghton）昨天說道：「我們對此已經討論了好幾個星期了，我們強烈希望能夠消除所有的歧視以及不平等，不僅是在運動圈，而是全世界。」

請繼續往下閱讀...

長期以來，奧運會第50條規則一直禁止運動員在賽事中發送此類訊息，以及進行抗議。2020年1月，國際奧委會更明確禁止參與人員在比賽的任何時候下跪或是舉起拳頭等行為。

但是從去年6月以來，有些運動員指出這項規定侵犯了他們的言論自由，尤其黑人運動員更認為這對他們帶有針對性，於是美國奧林匹克和殘奧會的運動員諮詢委員會開始呼籲廢除第50條規則。後來，美國奧林匹克委員會組建了種族與社會正義會議，向國際奧委會施壓。

作為回應，國際奧委會對該規則進行了長時間的審查，最初宣布將繼續維持這些限制，但許多運動員抗議，並表示這項規則不會阻止他們的抗議活動，國際奧委會最後妥協，並於7月初宣布允許在比賽前進行示威，但是不得在比賽和頒獎典禮期間抗議。

自從去年夏天，弗洛伊德（George Floyd）遭到警察殺害的事件後，黑人人權運動就在全世界蔓延開來，英超聯賽帶起足球圈對此表達抗議的風氣，之後各個國際足球賽事，參與的球員會以在場中單膝下跪以示抗議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法