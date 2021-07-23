東奧》熱火前鋒槓KD扯里拉德 拓荒者一哥爆粗口：別把狗X放我這

里拉德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東奧男籃賽事將在25號點燃戰火，美國夢幻隊一場比賽都沒打，今就傳出因為潛規則鬧內訌，熱火艾德巴約（Bam Adebayo）疑似在投籃練習時，拿走杜蘭特（Kevin Durant）的球讓這位老大哥相當不滿，沒想到兩人之後發文互嗆卻扯出里拉德（Damian Lillard），拓荒者一哥直接在IG發文「別把狗X放在我桌上」。

美國男籃近日發生一段插曲，杜蘭特、里拉德各自進行投籃練習，進球後杜蘭特的球被學弟艾德巴約撿走卻沒有回傳給他，而是自己運起球來，讓大學長杜蘭特相當不滿，現場氣氛降至冰點，事後KD更直接發文指責艾德巴約應該要學會尊重其他人。

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Dog seen me knock down the corner three and proceeds to work on his ball handling with the ball I green bean’d wit. Bro gotta learn some respect @Bam1of1 https://t.co/OX4YeJLa5k — Kevin Durant （@KDTrey5） July 22, 2021

沒想到艾德巴約竟然不甘示弱地在推特回嗆：「別再說謊了，KD，你明明看到是里拉德撿走你的球，你就是想教訓我這個小老弟。」發文還挑釁地放上比中指的表情符號。

不過他發文提到里拉德，似乎也引來對方不滿，換稍早他也在推特上發文「Keep this shit off big dog desk lol… thank you（別把我扯下水，謝謝）」顯然這位波特蘭的球星就是一點也不想介入這兩個人之間的爭執。

Keep this shit off big dog desk lol… thank you https://t.co/PznSgWxDqM — Damian Lillard （@Dame_Lillard） July 22, 2021

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