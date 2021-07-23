晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》熱火前鋒槓KD扯里拉德 拓荒者一哥爆粗口：別把狗X放我這

2021/07/23 12:33

里拉德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東奧男籃賽事將在25號點燃戰火，美國夢幻隊一場比賽都沒打，今就傳出因為潛規則鬧內訌，熱火艾德巴約（Bam Adebayo）疑似在投籃練習時，拿走杜蘭特（Kevin Durant）的球讓這位老大哥相當不滿，沒想到兩人之後發文互嗆卻扯出里拉德（Damian Lillard），拓荒者一哥直接在IG發文「別把狗X放在我桌上」。

美國男籃近日發生一段插曲，杜蘭特、里拉德各自進行投籃練習，進球後杜蘭特的球被學弟艾德巴約撿走卻沒有回傳給他，而是自己運起球來，讓大學長杜蘭特相當不滿，現場氣氛降至冰點，事後KD更直接發文指責艾德巴約應該要學會尊重其他人。

沒想到艾德巴約竟然不甘示弱地在推特回嗆：「別再說謊了，KD，你明明看到是里拉德撿走你的球，你就是想教訓我這個小老弟。」發文還挑釁地放上比中指的表情符號。

不過他發文提到里拉德，似乎也引來對方不滿，換稍早他也在推特上發文「Keep this shit off big dog desk lol… thank you（別把我扯下水，謝謝）」顯然這位波特蘭的球星就是一點也不想介入這兩個人之間的爭執。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。