東奧》熱火前鋒槓KD扯里拉德 拓荒者一哥爆粗口：別把狗X放我這

里拉德。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕東奧男籃賽事將在25號點燃戰火,美國夢幻隊一場比賽都沒打,今就傳出因為潛規則鬧內訌,熱火艾德巴約(Bam Adebayo)疑似在投籃練習時,拿走杜蘭特(Kevin Durant)的球讓這位老大哥相當不滿,沒想到兩人之後發文互嗆卻扯出里拉德(Damian Lillard),拓荒者一哥直接在IG發文「別把狗X放在我桌上」。

美國男籃近日發生一段插曲,杜蘭特、里拉德各自進行投籃練習,進球後杜蘭特的球被學弟艾德巴約撿走卻沒有回傳給他,而是自己運起球來,讓大學長杜蘭特相當不滿,現場氣氛降至冰點,事後KD更直接發文指責艾德巴約應該要學會尊重其他人。

Dog seen me knock down the corner three and proceeds to work on his ball handling with the ball I green bean’d wit. Bro gotta learn some respect @Bam1of1 https://t.co/OX4YeJLa5k