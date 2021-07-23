晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

東奧》奧運戰場「費納」同時都不在 喬帥呼：有點不習慣

2021/07/23 13:03

奧運戰場上兩大對手同時都不在，讓喬科維奇覺得不太習慣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕網球世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在溫網封王後，就馬不停蹄趕往東京，備戰自己生涯第4次的奧運，然而本屆奧運星光格外黯淡，如納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）等大咖都退賽，雖然這代表喬帥奪冠機率大增，但他在受訪時也坦言對於自己兩大對手同時都缺席有點不習慣。

喬科維奇今年先後在澳網、法網、溫網拿下冠軍，生涯大滿貫冠軍數達到20座，與費德爾、納達爾並列史上第一。在費德爾、納達爾，以及連兩屆奧運擋下他的波特羅（Juan Martin del Potro）等高手相繼退出後，讓他的奪冠機率大增，但喬帥昨在記者會表示，費納這兩大對手同時都不在，讓他覺得有點陌生。

「過去15年的大賽中，同時沒有納達爾、費德爾的時刻其實並不多，這讓我有點不習慣，」不過接著喬帥也表示，自己絕對不會因此輕敵，「但依然有很多優秀選手來到這裡，他們都是世界前6、前7的頂尖高手，都是能角逐奧運獎牌強力爭奪者。」

喬科維奇在奧運首輪將對上排名139的玻利維亞選手德里安（Hugo Dellien），續朝男單史無前例的「年度金滿貫」挑戰邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。