東奧》奧運戰場「費納」同時都不在 喬帥呼：有點不習慣

奧運戰場上兩大對手同時都不在，讓喬科維奇覺得不太習慣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕網球世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在溫網封王後，就馬不停蹄趕往東京，備戰自己生涯第4次的奧運，然而本屆奧運星光格外黯淡，如納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）等大咖都退賽，雖然這代表喬帥奪冠機率大增，但他在受訪時也坦言對於自己兩大對手同時都缺席有點不習慣。

喬科維奇今年先後在澳網、法網、溫網拿下冠軍，生涯大滿貫冠軍數達到20座，與費德爾、納達爾並列史上第一。在費德爾、納達爾，以及連兩屆奧運擋下他的波特羅（Juan Martin del Potro）等高手相繼退出後，讓他的奪冠機率大增，但喬帥昨在記者會表示，費納這兩大對手同時都不在，讓他覺得有點陌生。

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「過去15年的大賽中，同時沒有納達爾、費德爾的時刻其實並不多，這讓我有點不習慣，」不過接著喬帥也表示，自己絕對不會因此輕敵，「但依然有很多優秀選手來到這裡，他們都是世界前6、前7的頂尖高手，都是能角逐奧運獎牌強力爭奪者。」

喬科維奇在奧運首輪將對上排名139的玻利維亞選手德里安（Hugo Dellien），續朝男單史無前例的「年度金滿貫」挑戰邁進。

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