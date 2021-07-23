MLB》紅雀22歲小將齊名「普神」 助金廣鉉奪5連勝（影音）

卡爾森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日紅雀與小熊的比賽中，紅雀22歲小將卡爾森（Dylan Carlson）一局下轟出全壘打，以及第三、五局各有一支二壘安打，成為隊上自2002年普侯斯（Albert Pujols）之後，完成單場3支長打的最年輕選手，更幫助先發投手金廣鉉拿下勝投，紅雀終場以3：2贏得勝利。

卡爾森本場擔任開路先鋒，首打席就扛出陽春砲，帶領紅雀先馳得點。第三局，卡爾森擊出二壘安打，接著隊友艾倫納多（Nolan Arenado）開轟，將卡爾森送回本壘，紅雀以3分領先對手。

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金廣鉉在四局上連續被巴耶茲（Javier Baez）、馬里斯尼克（Jake Marisnick）敲出安打，失2分，使他的連續無失分紀錄停留在24局，但他仍然寫下紅雀隊史上自1985年以來的最佳紀錄。金廣鉉與紅雀牛棚成功守住接下來的局數，終場就以3比2擊敗小熊。

金廣鉉今天主投6局僅被敲出2安失2分，投出7次三振，收下5連勝，是自2005年穆德（Mark Mulder）以來紅雀投手的最多連勝紀錄。

金廣鉉5連勝。（法新社）

卡爾森在2016年以第一輪第33指名進入紅雀，今年是他生涯第一個完整大聯盟賽季，截至目前共有95場出賽，擊出91支安打與9轟，打擊率0.259。

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