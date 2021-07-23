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尼伯特颱風估24小時內形成往日本移動 氣象局：是否影響東奧持續觀察

2021/07/23 12:49

關島北方海面今有熱帶性低氣壓形成，預估未來往日本方向移動。（圖：取自氣象局網站）

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕西北太平洋上除中度颱風烟花外，目前還有2個熱帶性低氣壓，除原本查帕卡颱風減弱的熱低壓（TD09）外，今日上午8點在關島北方海面另有熱帶性低氣壓（TD10）形成。中央氣象局預報員林定宜表示，該熱低壓未來24小時內就有可能生成今年編號第8號颱風尼伯特（Nepartak），目前預估路徑是往日本本州前進，對台灣沒有直接影響；至於是否會對即將登場的東京奧運造成影響，仍要持續觀察。

TD10今日上午形成後，它近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺，預估未來會由東北轉北的方向移動，之後再轉往西北方向往日本前進，7月27日就可能接近日本本州。目前該熱低壓預估24小時內會形成颱風，依據氣象局路徑潛勢預報預估7月27日上午8點，中心位置在北緯37.9度，東經141.8度，近中心最大風速每秒20公尺、瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑100公里。

對於該熱低壓未來成颱後是否會對東京奧運造成影響，林定宜表示，目前路徑看來是往日本本州方向移動，不過它才剛形成熱低壓，4、5天後的路徑不確定性非常大，且可能會偏差幾百公里，所以是否對東奧造成影響仍要持續觀察。

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