NBA》遭爆跟施洛德整季都不合 庫茲馬已準備好離開湖人

庫茲馬被爆已經準備好要離開湖人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）季後賽表現不佳，遭外界批評戰犯，甚至點名應該要拿他當籌碼，去補強其他戰力，今有美媒爆出他其實整個球季都跟後衛施洛德（Dennis Schroder）不合，目前也已經準備好要離開湖人。

《ESPN》記者Jordan Schultz稍早爆料，庫茲馬和後衛施洛德整個球季都在爭吵不斷，在湖人首輪輸給太陽後，這樣的情況又變得更嚴重了，因此下季兩人很有可能就不會繼續當隊友，除了因為施洛德將成為不受限制的自由球員，庫茲馬也很有可能會被當成球隊籌碼交易出去。

請繼續往下閱讀...

本季湖人因傷兵影響，庫茲馬常在替補、先發兩邊徘徊，他例行賽出戰68場、32場先發，場均貢獻12.9分、6.1籃板，不過到了季後賽，庫茲馬表現嚴重下滑，場均剩6.3分、3.8籃板，投籃命中率不及3成，湖人在季後賽首輪止步後，就傳出湖人高層對於庫茲馬不穩定的表現相當沮喪，因此預計休季期間把他擺上交易桌。

庫茲馬曾被視為湖人陣中重要年輕核心，即使是在湖人「六換一」與鵜鶘換來A.戴維斯時，也並未被列在交易籌碼中，所以他也自認有像塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum）一樣的強大實力，但先前庫茲馬接受《Bleacher Report》專訪時，抱怨過本季他在角色定位很不穩定，導致自己很難適應，有美媒透露他也已經做好準備要離開紫金大軍的準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法