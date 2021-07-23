東奧》率美國隊拚7連霸 女籃老將柏德上屆奧運情訂女足隊長

柏德。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國女籃已制霸奧運賽場多年，這次東京奧運將挑戰史無前例的7連霸，堪稱真正的「夢幻隊」。陣中40歲的「五朝元老」柏德（Sue Bird）也將在開幕典禮擔任美國代表團的掌旗官，而她去年才宣布和同性伴侶美國女足隊成員拉皮諾（Megan Rapinoe）訂婚，今年將各自代表美國隊在奧運出賽。

40歲、175公分的柏德在美國隊身材並不突出，但打法聰明、不過度依賴身體對抗，讓她到這年紀還能在國家隊立足，她說：「某種程度上來說很幸運，我的位置和我的比賽方式可以讓我延長職業生命，，但我從來沒有真正依賴過我的身體、速度。」

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柏德生涯拿過4面奧運金牌、4座世界盃金牌，也幫助母隊西雅圖風暴在WNBA抱回4座冠軍，堪稱當代女籃最偉大球星之一，今年將和另一名39歲老將桃樂西（Diana Taurasi）帶領美國隊挑戰7連霸。

值得一提的是，奧運對柏德來說也有另一個特殊意義，她和伴侶拉皮諾在上屆里約奧運認識，也因為支持黑人平權，讓兩人越走越近。這對美國體壇最有影響力的同性伴侶在去年10月宣布訂婚，今年拉皮諾將代表美國女足在奧運出賽，兩人有機會在這次奧運各帶一面金牌回家。

今年美國女籃隊預賽被分B組，將在27日先碰上奈及利亞，還有地主日本及法國。

美國女籃「五朝元老」柏德去年才宣布和同性伴侶美國女足隊成員拉皮諾訂婚，兩人今年將各自為國征戰。（資料照，法新社）

拉皮諾。（資料照，美聯社）

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