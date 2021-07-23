晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大放送！洋基投手單局4暴投 延長賽落敗（影音）

2021/07/23 14:58

克里斯奇十局下半暴投4次。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客紅襪的系列賽首戰，雙方前九局打成平手，進入延長賽，洋基後援投手克里斯奇（Brooks Kriske）卻在十局下半暴投4次，讓紅襪攻佔得點圈，再由倫弗洛（Hunter Renfroe）敲出再見高飛犧牲打，最終紅襪以5：4帶走勝利。

本場比賽打到九局上半，洋基還以2分領先紅襪，九下，維杜戈（Alex Verdugo）、達爾貝（Bobby Dalbec）連續安打，赫南德茲（Enrique Hernandez）再擊出一支二壘安打，將兩人送回本壘，紅襪追平，讓比賽延續到第十局。

沿用去年縮水賽季的規則，延長賽採用突破僵局制，紅襪終結者巴恩斯（Matt Barnes）先讓拉梅修（DJ LeMahieu）滾地球出局，接著賈納（Brett Gardner）高飛犧牲打送回1分，下一棒史坦頓（Giancarlo Stanton）遭到三振。

十局下，克里斯奇連續2次暴投，二壘跑者德弗斯（Rafael Devers）回到本壘得分，他接著保送柏格茲（Xander Bogaerts），後來又是2記暴投讓柏格茲上到三壘。

最後倫弗洛敲出再見高飛犧牲打，紅襪以5：4終結洋基近期4連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。