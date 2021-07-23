MLB》大放送！洋基投手單局4暴投 延長賽落敗（影音）

克里斯奇十局下半暴投4次。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客紅襪的系列賽首戰，雙方前九局打成平手，進入延長賽，洋基後援投手克里斯奇（Brooks Kriske）卻在十局下半暴投4次，讓紅襪攻佔得點圈，再由倫弗洛（Hunter Renfroe）敲出再見高飛犧牲打，最終紅襪以5：4帶走勝利。

本場比賽打到九局上半，洋基還以2分領先紅襪，九下，維杜戈（Alex Verdugo）、達爾貝（Bobby Dalbec）連續安打，赫南德茲（Enrique Hernandez）再擊出一支二壘安打，將兩人送回本壘，紅襪追平，讓比賽延續到第十局。

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沿用去年縮水賽季的規則，延長賽採用突破僵局制，紅襪終結者巴恩斯（Matt Barnes）先讓拉梅修（DJ LeMahieu）滾地球出局，接著賈納（Brett Gardner）高飛犧牲打送回1分，下一棒史坦頓（Giancarlo Stanton）遭到三振。

十局下，克里斯奇連續2次暴投，二壘跑者德弗斯（Rafael Devers）回到本壘得分，他接著保送柏格茲（Xander Bogaerts），後來又是2記暴投讓柏格茲上到三壘。

最後倫弗洛敲出再見高飛犧牲打，紅襪以5：4終結洋基近期4連勝。

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