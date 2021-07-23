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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧》就是明天！戴資穎中午12點首戰瑞士好手

2021/07/23 13:42

戴資穎心情不錯。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎目前正在東京積極備戰中，羽球小組賽明天正式開打，小戴首戰將在台灣時間中午12點碰上世界排名46的瑞士好手賈奎特（Sabrina Jaquet）。

戴資穎在今年奧運小組賽被分在P組，將碰上越南阮翠玲、世界排名46的瑞士好手賈奎特以及世界排名41的華裔法籍選手齊雪霏。過去小戴僅和世界排名49的阮翠玲交手過一次，拿下1勝，其他人則沒有對戰紀錄。

戴資穎明天將在中午12點和賈奎特交手，台灣黃金男雙李洋／王齊麟則在11點20先登場，對上世界排名第10的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）。

王子維則在晚間7點壓軸登場，將和世界排名117的斯里蘭卡好手卡魯納拉特納（Niluka Karunaratne）對決，兩人過去未有交手紀錄。

戴資穎目前正在比賽場館內積極備戰，也和羽球隊隊友們對練、拍照，看起來心情不錯，並未受到先前商務艙風波的影響。

至於台灣一哥周天成則會在週日出賽，預計上午9點要和瑞典選手布雷施泰特（Felix Burestedt）過招。

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