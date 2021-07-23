東奧》奧運聖火抵達都廳 藍色衝擊波彩煙五環助陣

日本航空自衛隊特技飛行隊「藍色衝擊波」今天出動5架飛機，以藍、黃、黑、綠、紅彩煙為東奧開幕助陣。（美聯社）



〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕2020東京奧運開幕式即將在今晚登場，今年3月25日從福島啟程的奧運聖火，經過121天在全國47個都道府縣完成傳遞，今天中午抵達東京都廳，由歌舞伎明星中村勘九郎擔任最後一棒在都民廣場上的聖火座點燃，今晚將開幕式中，於東奧主場館國立競技場的聖火台正式點燃。

配合今天的奧運開幕，日本航空自衛隊特技飛行隊「藍色衝擊波」今天也出動5架飛機，以藍、黃、黑、綠、紅彩煙在東京上空畫出奧運五環。

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日本航空自衛隊特技飛行隊「藍色衝擊波」今天出動5架飛機，以藍、黃、黑、綠、紅彩煙在東京上空畫出奧運五環。 （記者林翠儀攝）

飛行隊從宮城縣東松島市的空自松島基地起飛，在當地時間正午12點40分飛過東京都上空，然後在國立競技場上空約1500公尺處，以彩煙畫出直徑約1.2公尺的五環，不過因上空的風速頗強，彩煙五環在數秒鐘內即煙消雲散，但即使如此，東京都廳和國立競技場附近仍有許多民眾頂著太陽爭睹這歷史的一刻。

今天聖火抵達都廳，現場邀請了40位最後一批的跑者完成最後的傳遞，擔任東京都後一棒的歌舞伎明星中村勘九郎，曾主演2019年NHK大河劇「韋駄天─東京奧運故事」，飾演日本首位參加奧運馬拉松選手金栗四三，他今天也穿著金栗當年參賽時穿的特製日本布鞋「金栗足袋」登場，受到疫情影響，現場只開放媒體和聖火傳遞者的親友參觀。

日本航空自衛隊特技飛行隊「藍色衝擊波」今天出動5架飛機，以藍、黃、黑、綠、紅彩煙為東奧開幕助陣。（記者林翠儀攝）

日本航空自衛隊特技飛行隊「藍色衝擊波」今天出動5架飛機，以藍、黃、黑、綠、紅彩煙為東奧開幕助陣。（記者林翠儀攝）

日本航空自衛隊特技飛行隊「藍色衝擊波」今天出動5架飛機，以藍、黃、黑、綠、紅彩煙為東奧開幕助陣。（記者林翠儀攝）

東奧聖火今天抵達東京都廳，歌舞伎明星中村勘九郎擔任最後一棒在都民廣場上的聖火座點燃。（記者林翠儀攝）

東奧聖火今天抵達東京都廳，由40位民眾擔任最後一批的傳遞員。 （記者林翠儀攝）

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