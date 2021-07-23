東奧》台灣超前部署讓人羨慕？ 中國羽球隊遇到一困境

中國女單好手陳雨菲。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣東京奧運代表隊的選手入住選手村外飯店在日前引發熱議，如今，此項超前部署的安排，或許會讓中國羽球選手投以羨慕眼神，據中媒報導，他們現在面臨最大問題就是「交通時間」。

羽球比賽在武藏野森林綜合體育廣場舉行，距離選手村約30公里，粗估需50分鐘車程，為了節省選手舟車勞頓的時間，體育署早在兩年前赴日本考察時，就訂好離場館較近的飯店給台灣選手，離賽場縮短至5公里內，約10分鐘內能抵達。

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《騰訊體育》記者張楠指出，中國羽球代表隊早在出發東京前就有討論過交通問題，但最終仍選擇住在選手村，就這幾天訓練日的觀察，光是交通時間就得耗費約1.5小時，得提早出發備戰早上比賽，比賽結束後回到場館又不知到多晚，對選手體力為一大考驗。

此外，張楠認為，日本隊作為地主佔據優勢，除了賽程安排在夜間居多，且不住在選手村，而是住在國家訓練中心，相對來說也有地利之便。

日前有網友批擊台灣選手入住飯店過於老舊，但球后戴資穎就曾強調，能住在球場更近的地方，省去搭車時間，獲得更多的休息，絕對是好事一樁，此外，不只羽球，射擊、高爾夫、馬術和自行車也都安排村外飯店。

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