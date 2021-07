電影《夢幻成真》主角將自家玉米田闢成棒球場,大聯盟重現棒球電影場景,如今比賽使用的場地已完成,將可容納8000名觀眾。(資料照,美聯社)

〔記者徐正揚/台北報導〕洋基與白襪將於台灣時間8月13日,重現棒球電影《夢幻成真》(Field of Dreams)的場景,當天比賽使用的場地已經完成,可容納8000名觀眾。

大聯盟在官方推特公布最新照片,球場座落於愛荷華州戴爾斯維(Dyersville)的玉米田中,距離當年電影拍攝地點很近,球迷可以比照電影中的情節,徒步穿過玉米田前往球場。

這場比賽原定去年8月13日舉行,受疫情爆發順延到今年,屆時將是愛荷華州第1場大聯盟球季例行賽,該州居民可以優先購票。球場在賽後將保留,用途交由玉米田的地主決定。

We're exactly three weeks away from the Field of Dreams game. pic.twitter.com/ZPUborZXki