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PLG》史上首名選秀狀元 攻城獅朱雲豪最期待與他對決

2021/07/23 15:21

ＰＬＧ狀元朱雲豪新賽季將披８號球衣（新竹攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕來自健行科大的射手朱雲豪為P. LEAGUE+史上首名選秀狀元，他將披新竹街口攻城獅戰袍征戰新賽季，最期待與現效力台新夢想家的前大學隊友林俊吉對決。

身高194公分的朱雲豪，替健行科大拿下3座UBA冠軍，擁有出色的外線能力，被形容是難得的「高砲塔」，今他在球團舉辦的線上加盟記者會表示，「加盟攻城獅並成為正式的職業籃球員，算是對自己學生籃球生涯的肯定，非常感謝攻城獅球團的認可。」

總教練林冠綸也看好朱雲豪的表現，但他不忘叮嚀子弟兵，教練肯給上場空間，但上場時間則還是得靠自己練習時的表現爭取，同時期許他未來能成為國家隊主力。

由於自小家境就不算特別優渥，朱雲豪也希望能透過籃球翻轉人生，他表示：「職業球員的生涯只算剛開始而已，不會因為是狀元而自滿，因為還有更多挑戰在後面等我。」

至於最想對決的對手，朱雲豪點名曾在UBA時期一起並肩作戰的林俊吉，「當隊友很多年了，現在即將變成對手，我很想透過場上對決知道我們各自進步的幅度。」此外他也期待和田浩合作，想接到田浩的快攻傳球，「希望他發動快攻時都會找到我。」

ＰＬＧ狀元朱雲豪新賽季將披８號球衣（新竹攻城獅提供）

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