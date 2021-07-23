東奧》今晚開幕 蔡英文總統留言打氣為選手加油

蔡英文總統為參加東奧的選手們加油打氣。（記者簡惠茹翻攝）

〔記者簡惠茹／台北報導〕第32屆東京奧林匹克運動會即將今晚開幕，蔡英文總統陸續回應選手們的社群網站上的文章和限時動態，為選手加油打氣，羽球世界球后戴資穎回覆表示，「謝謝總統，我們一定會加油的」。

東奧羽球項目小組賽將在24日登場，世界球后戴資穎、男單王子維、男雙李洋和王齊麟將出賽，戴資穎今天在IG貼出和王子維對打練習的影片，蔡英文總統在該貼文下留言「看到你們練習的畫面，所有台灣人都很熱血，加油，期待看到你們精采的比賽」，戴資穎也回覆表示，「謝謝總統，我們一定會加油的」。

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王齊麟在IG發文書寫自己的心情，文中指出，心情可能就是緊張再緊張又帶點興奮感，第一次的奧運就要來臨，希望能發揮該有的水平，蔡英文在文章下留言表示，「齊麟，保持平常心，上了場就是全力拚，加油」。

此外，蔡英文回覆體操國手李智凱的IG限時動態，寫下智凱加油，預祝順利奪牌；蔡也回覆輕艇選手張筑涵的限時動態指出，「這是台灣第一次參加奧運輕艇項目，筑涵加油！我們也會做好後勤支援，讓台灣的選手安心！」另外回覆有「台灣蝶王」之稱的王冠閎限時動態，寫道「冠閎這次參加了兩項比賽，加油，祝你奪得好成績。」

蔡英文總統為參加東奧的選手們加油打氣。（記者簡惠茹翻攝）

蔡英文總統為參加東奧的選手們加油打氣。（記者簡惠茹翻攝）

蔡英文總統為參加東奧的選手們加油打氣。（記者簡惠茹翻攝）

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