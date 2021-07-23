東奧》球后戴資穎首戰登場 台灣隊24日出賽時間看這裡

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運今日開幕，許多比賽項目明陸續展開，《自由體育》為您整理明日台灣健兒在五環殿堂的出賽時間一覽表。

東奧賽程7月24日（六）台灣選手出賽時間一覽表

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07：30 划船 女子單人雙槳--復活賽第1組 參賽選手：黃義婷

07：30 射擊（女子10m空氣步槍資格賽） 參賽選手：林穎欣

09：14 跆拳道（女子49公斤級資格賽） 參賽選手：蘇柏亞

09：45 射擊（女子10公尺空氣步槍決賽）

10：00 自由車（男子公路金牌賽） 參賽選手：馮俊凱

10：00 柔道（女子48公斤級32強） 參賽選手：林真豪

10：00 柔道（男子60公斤級16強） 參賽選手：楊勇偉

10：00 網球（女子雙打第1輪） 參賽選手：詹詠然、詹皓晴

11：00 桌球（混雙16強） 參賽選手：林昀儒、鄭怡靜

11：20 羽球（男子雙打小組賽A組） 參賽選手：李洋、王齊麟

12：00 羽球（女子單打小組賽P組） 參賽選手：戴資穎

12：50 舉重（女子49公斤級金牌賽） 參賽選手：方莞靈

16：00 柔道（女子48公斤、男子60公斤級決賽）

18：07 游泳（男子400公尺個人混合式分組預賽第2組） 參賽選手：王星皓

18：30 競技體操（男子個人資格賽） 參賽選手：李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧

19：00 羽球（男子單打小組賽F組） 參賽選手：王子維

19：30 跆拳道（女子49公斤級銅牌賽）

20：30 跆拳道（女子49公斤級金牌賽）

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