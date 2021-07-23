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東奧》鄭怡靜東奧首戰 家鄉大廟架電視牆、請神明助威

2021/07/23 17:01

桌球女將鄭怡靜24日在東奥首戰，仁壽宮架設電視牆、迎請神明，一起加油。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕出身台南歸仁的國內桌球「一姊」鄭怡靜，與國內桌球「一哥」林昀儒的混合雙打，目前世界排名高居第1，明天上午將在東京奧運首戰印度；鄭家鄉的信仰中心仁壽宮，將架設電視牆，邀地方父老為子弟兵加油，共同集氣，廟方也會迎請供奉的保生大帝、中壇元帥等神尊，出馬助威，熱鬧可期。

仁壽宮管理委員會總幹事陳英裕強調，將在廟旁的棚內空地，架設200吋的LED電視牆，依據所申請的防疫規劃，限定參加人數，全程戴口罩、量體溫，並保持社交距離，嚴格執行相關規範。

電視牆今天下午開始架設，陳英裕與鄭怡靜的父親鄭博文一起向主祀的保生大帝上香參拜，祈求24日首戰可以順利過關，且連戰皆捷，為台灣勇奪金牌。

鄭博文說，怡靜目前混雙世界排名第1，女單則是世界排名第8，24日將與林昀儒搭檔，出戰混雙16強賽，他深具信心，希望這次奧運可以過關斬將，為台灣爭光。

桌球女將鄭怡靜24日在東奥首戰，仁壽宮架設電視牆、迎請神明，一起加油。（記者吳俊鋒攝）

桌球女將鄭怡靜24日在東奥首戰，仁壽宮架設電視牆、迎請神明，一起加油。（記者吳俊鋒攝）

桌球女將鄭怡靜24日在東奥首戰，仁壽宮架設電視牆、迎請神明，一起加油。（記者吳俊鋒攝）

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