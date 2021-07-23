東奧開幕實況》2020東京奧運開幕式7點登場 台灣隊104順位進場

東京奧運開幕式看點

東京奧運開幕儀式盛大登場。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕因疫情延宕1年的2020東京奧運，今晚7點在新國立競技場開幕，台灣代表團在104順位進場，前為南韓、後是塔吉克，掌旗官為奧運「五朝元老」盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳。

本屆開幕式受疫情影響被迫閉門進行，核心概念為「United by Emotion」，期盼透過體育打破各種藩籬，將不同背景的人們連結在一起。開幕式表演內容保密到家，引燃聖火的最後一棒火炬手也備受矚目，開幕式前以網球球星大坂直美和錦織圭呼聲最高。

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本屆東京奧運為了防疫，規定只能有6名隊職員參加，選手部分除兩位掌旗官，加上輕艇張筑涵、游泳黃渼茜、體操丁華恬，台灣代表團本次僅11人參與開幕。

東京奧運開幕儀式盛大登場。（特派記者羅志朋攝）

受疫情影響的東京奧運，連開幕現場大螢幕秀出的圖案，都讓奧運失去原來的樣貌。（特派記者林正堃攝）

受疫情影響的東京奧運，連開幕現場大螢幕秀出的圖案，都讓奧運失去原來的樣貌。（特派記者林正堃攝）

掌旗官「舉重女神」郭婞淳、「五朝元老」盧彥勳。（奧會提供）

參加奧運開幕式的台灣代表團。（奧會提供）

東京奧運開幕式今晚登場。（特派記者林正堃攝）

東京奧運開幕儀式將在國立競技場舉行。（特派記者羅志朋攝）

東京奧運開幕式閉門舉行。（特派記者林正堃攝）

東京奧運開幕式閉門舉行。（特派記者林正堃攝）

東京奧運開幕式閉門舉行。（特派記者林正堃攝）

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