中職》LIVENow線上免費看一波 本週日看富邦樂天師徒對決

〔體育中心/綜合報導〕慶祝中華職棒32年復賽,ELEVEN體育家族號召粉絲在家看球兼顧防疫,集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow在第一波將有四場比賽免費線上直播:7月25日(日) 17:00 富邦悍將 vs. 樂天桃猿、8月01日(日) 17:00 中信兄弟 vs. 統一獅、8月05日(四) 18:30 中信兄弟 vs. 樂天桃猿、8月14日(六) 17:00 中信兄弟 vs. 味全龍。

三級警戒兩個月,許多球迷很想念在球場跟朋友看球互動的日子,但為了台灣防疫以及不造成前線醫護人員的困擾,在家不僅安全還能盡防疫責任,因此LIVENow此次除了開放免費註冊跟線上觀看,也免費開放「Watch Together」功能,打破傳統線上影音平台的模式,讓粉絲可以邀請三位註冊平台的朋友可以在同個聊天室看球聊天,疫情期間能透過線上跟親友零距離的互動,保持人與人的連結,又不會成為破口,未來將有更多精彩賽事內容陸續在LIVENow直播,並且有更多強大互動功能登場。

中職復賽後,去年冠軍統一獅持續與中信兄弟拉開勝差,要拚戰到底拿下上半季冠軍,各支球隊也緊追在後,LIVENow本週日將先為大家帶來富邦悍將vs.樂天桃猿,上週四樂天富邦之戰因雨延賽,復賽後的首場師徒對決將由哪一隊奪勝,請觀眾不要錯過;ELEVEN體育家族也特地在官方粉專舉辦贈獎活動,讓觀眾可以免費看球賽還能抽棒球麻將等球隊周邊好禮喔!

7月25日(日) 17:00 #富邦悍將 vs. #樂天桃猿

https://www.live-now.com/zh-int/playerpage/769641

8月01日(日) 17:00 #中信兄弟 vs. #統一獅

https://www.live-now.com/zh-int/playerpage/769673

8月05日(四) 18:30 #中信兄弟 vs. #樂天桃猿

https://www.live-now.com/zh-int/playerpage/769685

8月14日(六) 17:00 #中信兄弟 vs. #味全龍

LIVENow ELEVEN體育家族專區:

https://www.live-now.com/zh-int/page/eleven-sports

LIVENow聊天室教學:

https://reurl.cc/yEDjmy

