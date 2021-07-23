中職》LIVENow線上免費看一波 本週日看富邦樂天師徒對決

中職LIVENow第一波。（ELEVEN SPORTS提供）

〔體育中心／綜合報導〕慶祝中華職棒32年復賽，ELEVEN體育家族號召粉絲在家看球兼顧防疫，集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow在第一波將有四場比賽免費線上直播：7月25日（日） 17：00 富邦悍將 vs. 樂天桃猿、8月01日（日） 17：00 中信兄弟 vs. 統一獅、8月05日（四） 18：30 中信兄弟 vs. 樂天桃猿、8月14日（六） 17：00 中信兄弟 vs. 味全龍。

三級警戒兩個月，許多球迷很想念在球場跟朋友看球互動的日子，但為了台灣防疫以及不造成前線醫護人員的困擾，在家不僅安全還能盡防疫責任，因此LIVENow此次除了開放免費註冊跟線上觀看，也免費開放「Watch Together」功能，打破傳統線上影音平台的模式，讓粉絲可以邀請三位註冊平台的朋友可以在同個聊天室看球聊天，疫情期間能透過線上跟親友零距離的互動，保持人與人的連結，又不會成為破口，未來將有更多精彩賽事內容陸續在LIVENow直播，並且有更多強大互動功能登場。

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中職復賽後，去年冠軍統一獅持續與中信兄弟拉開勝差，要拚戰到底拿下上半季冠軍，各支球隊也緊追在後，LIVENow本週日將先為大家帶來富邦悍將vs.樂天桃猿，上週四樂天富邦之戰因雨延賽，復賽後的首場師徒對決將由哪一隊奪勝，請觀眾不要錯過；ELEVEN體育家族也特地在官方粉專舉辦贈獎活動，讓觀眾可以免費看球賽還能抽棒球麻將等球隊周邊好禮喔！

7月25日（日） 17：00 #富邦悍將 vs. #樂天桃猿

https://www.live-now.com/zh-int/playerpage/769641

8月01日（日） 17：00 #中信兄弟 vs. #統一獅

https://www.live-now.com/zh-int/playerpage/769673

8月05日（四） 18：30 #中信兄弟 vs. #樂天桃猿

https://www.live-now.com/zh-int/playerpage/769685

8月14日（六） 17：00 #中信兄弟 vs. #味全龍

LIVENow ELEVEN體育家族專區:

https://www.live-now.com/zh-int/page/eleven-sports

LIVENow聊天室教學：

https://reurl.cc/yEDjmy

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