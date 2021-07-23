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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》開幕難民隊第2順位進場 盼喚起對議題關注

2021/07/23 19:06

2016年東奧難民隊。（資料照，路透）

〔中央社〕東京奧運今晚開幕，繼2016年里約奧運後二度亮相的難民隊，將是第2支進場隊伍。國際奧會表示，他們代表了全球8200多萬流離失所難民，盼透過參與喚起國際社會對此議題的關注。

路透社報導，東奧主辦方表示，奧運難民隊29位運動員今晚東奧開幕會上，將舉著奧運5環旗幟進場，代表全球超過8200萬名流離失所者。

國際奧會（International Olympic Committee）於2016年里約奧運推出第一支難民隊，以喚起各界對成千上萬難民為逃離衝突和貧困，從中東及其他地方湧進歐洲議題的重視。

國際奧會團結部主任麥勞德（James Macleod）在網路記者會中說：「奧運難民隊代表了全球8250萬名被迫遷徙者和難民。」

就東奧來說，這支隊伍由來自敘利亞、南蘇丹、厄立垂亞、阿富汗和伊朗等國的難民組成，規模幾乎是里約最初那支隊伍的3倍大。

開幕式上，這群運動員被安排在奧運發源地希臘之後的第2順位進場，並將參與12項運動競賽。

麥勞德說，「大家都很興奮，但就如其他菁英運動員一樣，他們想要專注在比賽上」。

他們其中6人曾參加里約奧運，其他運動員則是初登場。

麥勞德補充表示，難民隊比較不同的是，將不會預測獎牌數和成績，「我們不希望運動員有壓力，只想要他們享受參與過程」。

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