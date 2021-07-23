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東奧》勉勵桃園選手！鄭文燦致贈「個人專屬AirPods」

2021/07/23 20:45

為勉勵選手，桃園市長鄭文燦致贈賀卡以及「個人專屬AirPods」。（圖片擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運今晚進行開幕典禮，其中桃園市有8位優秀的選手出賽。桃園市長鄭文燦則致贈所有桃園選手賀卡以及一副AirPods藍芽耳機，替選手加油打氣。

為勉勵選手，桃園市長鄭文燦致贈賀卡以及「個人專屬AirPods」。（圖片擷取自臉書）

鄭文燦晚間在臉書表示，中華代表團68名選手在18個運動種類取得席次，創下歷屆最多參賽選手的紀錄。其中，桃園共有8位選手出賽，包括田徑標槍項目的鄭兆村、競技體操的李智凱、射擊項目的田家榛、射箭項目的魏均珩、羽球項目的周天成、高爾夫球項目的李旻、以及跆拳道項目的蘇柏亞、黃鈺仁，每一位都是桃園的驕傲，期盼大家一起為台灣代表團加油！

在選手出發前，鄭文燦聽從體育局長莊佳佳的建議，致贈所有桃園選手賀卡以及AirPods藍芽耳機，希望能夠讓選手舒緩身心，維持最佳狀態，好好專注、全力以赴角逐最佳成績。

鄭文燦說，不只要為桃園選手加油，每一位代表選手都是堅強、韌性的台灣之光，邀請大家在奧運期間幫他們打氣，期盼選手順利在國際運動最高殿堂上勇敢追夢，展現最佳狀態，努力創造佳績奪下獎牌。

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