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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》選手進場這國最嗨！ 美國隊破例倒數登場有原因

2021/07/23 20:16

〔記者龔乃玠／綜合報導〕東京奧運今舉行開幕典禮，各國選手進場時幾乎都戴好口罩，保持社交距離進場，不過阿根廷進場像是在開派對，邊跳邊走，還有人跳到口罩差點滑下來，趕緊用手將口罩戴好。

各國按照「日語五十音」順序安排選手進場，但也有幾個例外，奧運發源國希臘率先進場，主辦國日本則是最後。不過，若按照「五十音」安排順序，美國隊應該要在前段就進場，這次卻排在倒數第3國，至於倒數第2國則是法國隊，安排有特殊考量。

日本媒體「每日新聞」指出，美法進場順序除了考量2028年奧運在洛杉磯、2024年奧運在巴黎舉行之外，美國電視台NBC支付國際奧會（IOC）從2014年冬奧到2032年奧運轉播權利金約120億美元（約3355億台幣），若美國隊前段進場，在美觀眾提早轉台，因而安排在後段出場。

阿根廷進場超嗨。（美聯社）

阿根廷進場。（美聯社）

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