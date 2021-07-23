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東奧》「失禮」一幕惹議後 南韓足球員認錯了

2021/07/23 20:25

南韓隊足球員李東炅賽後拒絕和對手握手，引發軒然大波。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓昨在東奧男足B組賽事以0：1爆冷不敵紐西蘭，賽後23歲中場李東炅還被鏡頭捕捉到「失禮」一幕，他拒絕和紐西蘭進球功臣伍德握手；在此事引起極大爭議後，李東炅今天終於發聲，表示自己應該更理性去面對。

南韓足球代表隊曾在2012倫敦奧運奪下銅牌，也在上屆奧運拿到第5名，一般評估實力絕對在紐西蘭之上。但昨和紐西蘭之戰，南韓始終未能破蛋，還在下半場第69分鐘被伍德掌握到補射進球機會，且終場就輸在這一球。

問題的一幕出現在伍德賽後主動過去想和李東炅握手，卻被對方用手拍掉，他只能苦笑離開。李東炅有失運動家精神的場景立刻遭來批評，就連南韓球迷都到他的instagram留言表示失望，還指這是國家的恥辱。

南韓足協稍早曾出面解釋李東炅是為了遵守防疫規定，且東奧官方防疫手冊也建議避免擁抱、擊掌和握手等肢體接觸。但外界對這項說明普遍並不買帳，《MK體育》等韓媒後來訪問到李東炅，他承認自己的行為失當，表示自己應該更理性地去應對，但也坦言當時實在是對結果感到失望，「事實上，我太失望了，當時什麼都沒想。」

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