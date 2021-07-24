球后戴資穎首戰瑞士好手 今日賽事預告與轉播

羽球世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

東京奧運開幕昨順利開幕，今多項比賽陸續登場，全天都有一系列轉播，包括桌球、跆拳道、羽球、舉重、競技體操等項目，都有台灣選手將站上五環殿堂，出戰各國健將，今台灣隊共有12個運動種類、22位選手將出賽。

請繼續往下閱讀...

其中備受矚目的奪金大熱門，羽球世界球后戴資穎，將在今日中午12點迎來東京奧運首戰，交手瑞士選手賈奎特（Sabrina Jaquet），雙方過去沒有對戰紀錄。

今日大聯盟有三場比賽轉播，天使對決雙城，先發投手柯布（Alex Cobb）碰上哈普（J.A. Happ），天使二刀流球星大谷翔平昨4打數掛蛋、還吞下3K，今日會有什麼表現呢？海盜作客巨人，庫爾（Chad Kuhl）交手奎托（Johnny Cueto），巨人目前是國聯西區龍頭，海盜能拿下勝利嗎？藍鳥踢館大都會，梅茲（Steven Matz）對壘梅吉爾（Tylor Megill），藍鳥暫居美聯東區第4，交手國聯東區龍頭的大都會，會有什麼成績呢？喜愛大聯盟的觀眾不要錯過轉播囉！

中職持續2地開打，樂天桃猿作客中信兄弟，兩隊推派洋投掛帥，由霸林爵對上德保拉，其中德保拉本季對桃猿拿下2勝、未嘗敗績，霸林爵碰上兄弟則苦吞3敗、1勝難求；富邦悍將踢館統一獅，昨龍頭獅隊擊敗悍將豪取4連勝，今日2隊再戰，由優瑪交手江辰晏，悍將能擋下統一的連勝氣勢嗎？喜愛中職的觀眾不要錯過轉播囉！

東奧

08:00 桌球 混合雙打16強 林昀儒/鄭怡靜 東森新聞、愛爾達體育1台（14:00 D-LIVE）

08:25 射箭 混合團體賽16強 林佳恩/湯智鈞 愛爾達體育1台

08:55 跆拳道 女49/男58公斤16強/八強/四強 蘇柏亞 愛爾達體育3台

09:25 射擊 女子10公尺空氣步槍決賽 林穎欣 愛爾達體育1台、公視3台

11:00 羽球 女單預賽 戴資穎 愛爾達體育1台

11:00 羽球 男雙預賽 李洋/王齊麟 愛爾達體育2台、公視3台

13:00 射箭 混合團體賽八強/四強/銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育2台、東森新聞、公視3台

15:30 舉重 女子49公斤決賽 方莞靈 愛爾達體育1台D-LIVE

17:00 羽球 男單預賽 王子維 愛爾達體育2台

17:55 跆拳道 女49/男58公斤敗部復活/銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育3台、東森新聞、公視3台

18:25 競技體操 男子個人資格賽 愛爾達體育1台

MLB

08:00 天使＠雙城 緯來體育

09:30 海盜＠巨人 華視

21:30 藍鳥＠大都會 愛爾達體育3台D-LIVE

中職

17:05 樂天桃猿＠中信兄弟 緯來體育、愛爾達奧運1台

17:05 富邦悍將＠統一獅 MOMO綜合台、愛爾達奧運3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法