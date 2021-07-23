東奧》日本「巧思」讓台灣比中國早進場 微博網友玻璃心碎滿地

台灣自1984年首度比中國早進場。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運今天開幕，但日本在出場排序上的小「巧思」，不僅讓台灣首度於中國前面出場，也讓中網友在微博上一片哀嚎，直言日本相當噁心。

奧運這次用50音進行排序，台灣此次被排在104個出場，在進場時雖然被念做「チャイニーズ・タイペイ」，但卻是在大韓民國（だいかんみんこく）與塔吉克（タジキスタン）中間，代表日本其實是以台灣的た（ta）排序，而非是中華台北的チ（chi）。NHK主播也在台灣進場時，聽到中華台北的英文後馬上說道：「台湾です。」

請繼續往下閱讀...

日本這次的排序，與NHK主播的說法，讓中國網友在微博上相當不是滋味，直言「好不容易聽到Chinese Taipei激動一番，萬萬沒想到念的居然還是台湾です」、「日本人真的好噁心」、「而且sb（傻逼）女主持說的是台灣です，不應該說中國台灣です嗎，覺得沒有中國人會日語是嗎，sb ​。」、「滿滿的惡意」。

日本這次的排序，讓台灣自1984年中國重返奧運以來（扣掉2008年北京奧運主辦國排在最後位外），第一次排在中國前面進場。

中國網友在微博上玻璃心碎。（圖片取自微博）

中國網友在微博上玻璃心碎。（圖片取自微博）

中國網友在微博上玻璃心碎。（圖片取自微博）

中國網友在微博上玻璃心碎。（圖片取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法