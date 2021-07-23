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東奧》台灣隊登場！騰訊切訊號錯過中國隊進場 自家網友崩潰了

2021/07/23 22:13

日本東京奧運23日盛大開幕，台灣隊第104順位進場，比中國108順位更早進場，中國騰訊轉播時，在台灣隊進場時切掉訊號改播脫口秀，不料竟錯過中國隊進場，引發大批中國網友崩潰罵爆。（記者林正堃攝，圖取自微博，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運23日盛大開幕，台灣隊第104順位進場，比中國108順位更早進場，中國騰訊轉播時，在台灣隊進場時切掉訊號改播脫口秀，不料竟錯過中國隊進場，引發大批中國網友崩潰罵爆。

東京奧運開幕典禮，台灣隊在晚間8點41分進場，雖然現場主持人以「Chinese Taipei」稱呼，日本轉播單位NHK直接改稱「台灣進場」；東奧各國選手進場順序按照「50音」安排，台灣排在104順位進場，日本議員長島昭久更透露玄機，「台灣是按照（台灣的）『た（ta）』進場，不是意義不明的中華台北的『ち（chi）』！」

中國由官媒《央視》與民間企業騰訊轉播東奧開幕典禮，許多網友透過騰訊收看，不料，中國網友們看到台灣隊進場，騰訊突然無預警將訊號切掉，改播脫口秀，不願讓中國用戶看到台灣隊英姿，但卻沒有掌握好時間，等到中國隊都已經進場完畢訊號才切換回來，讓大批中國網友崩潰。

微博23日晚間爆出大量網友貼文，痛罵騰訊切換訊號的行為，許多人砲轟「我真的是服了，等了一個多小時中國隊馬上就出來了，結果切換成脫口秀？！真的有被氣到，搜微博說央視頻可以看，趕緊打開中國隊已經過去了 ​」、「在這麼關鍵的時候切播成脫口秀？台灣隊能播，中國就播不了是嗎？你這操作這是幾個意思？」、「越想越氣，狗屎，都給我氣哭了，sb騰訊，出來道歉！」

中國騰訊直播奧運，台灣隊進場時竟切掉訊號，導致中國網友錯失中國隊進場畫面，中國網友群起罵爆。（圖取自微博）

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