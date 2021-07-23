東奧》我國進場順序暗藏玄機！日議員：是台灣、不是中華台北

台灣此次進場，就連日本議員也發現日方安排的玄機。（特派記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕東京奧運開幕典禮今天在各國選手進場有亮點，台灣隊雖然仍以「Chinese Taipei」名稱進場，但在安排進場順序的背後，其實是以「Taiwan」為依據，就連日本議員也發現日方安排的玄機。

今年各國選手進場最大特色就是依照日文中的「50音」安排順序，若日方安排我國以「中華台北隊」出場，取其日文「チャイニーズタイペイ（chinese taipei）」首字是「チ（chi）」，應會列在國名字首「チ」的國家登場。

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然而，台灣隊今被安排在南韓之後、塔吉克之前出場，2國皆為「タ（ta）」，而非「チ（chi）」，而台灣的日語為「タイワン」，列在「タ（ta）」進場，被認為是以「台灣」之名。

日方巧妙安排在推特引起熱議，日本議員長島昭久表示，「台灣是按照（台灣的）『た（ta）』進場，不是意義不明的中華台北的『ち（chi）』！」

今早日本報紙刊登的出場順序，我國亦被安排在捷克之後、查德之前出場，兩國也都屬於「チ（chi）」，未料今台灣隊實際出場順序變成「タ（ta）」，讓不少人感到驚喜。

お！台湾は「た」行、だったね

「ち」ャイニーズ・タイペイとかいう訳のわからない名称ではなく。 — 長島昭久@東京18区（武蔵野、府中、小金井市） Akihisa NAGASHIMA, MP （@nagashima21） July 23, 2021

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