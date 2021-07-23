東奧前線》進場人員視角看東奧開幕典禮（圖集）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕東京奧運今日進行開幕典禮，台灣代表團因防疫關係，多數選手都婉拒參加，最後代表團以「11人小組」參加，包括掌旗官網球盧彥勳、舉重郭婞淳，還有選手輕艇張筑涵、游泳黃渼茜、體操丁華恬、教練蔡恆政及6名隊職員。

東奧為了防疫，規定只能有6名隊職員參加，但選手、教練部分並未限制，不過，台灣隊明（24日）起都有不少項目展開，因此選手幾乎都興致缺缺。

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體操教練蔡恆政首次帶愛徒丁華恬登上五環殿堂，這次很興奮可以參與東奧開幕典禮，他提供第一手照片，讓外界可以透過進場人員視角看本屆東奧開幕。

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

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進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

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