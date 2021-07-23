晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧前線》進場人員視角看東奧開幕典禮（圖集）

2021/07/23 22:11

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕東京奧運今日進行開幕典禮，台灣代表團因防疫關係，多數選手都婉拒參加，最後代表團以「11人小組」參加，包括掌旗官網球盧彥勳、舉重郭婞淳，還有選手輕艇張筑涵、游泳黃渼茜、體操丁華恬、教練蔡恆政及6名隊職員。

東奧為了防疫，規定只能有6名隊職員參加，但選手、教練部分並未限制，不過，台灣隊明（24日）起都有不少項目展開，因此選手幾乎都興致缺缺。

體操教練蔡恆政首次帶愛徒丁華恬登上五環殿堂，這次很興奮可以參與東奧開幕典禮，他提供第一手照片，讓外界可以透過進場人員視角看本屆東奧開幕。

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

[12

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

進場人員視角看東奧開幕典禮。（體操教練蔡恆政提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。