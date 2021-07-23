東奧》探班有驚喜 謝長廷嘗到奧運級台灣香蕉

駐日代表謝長廷今晚在駐日官舍設置電視轉播加油區，為東京奧運加油，看到台灣代表隊進場時高興搖旗加油。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕駐日代表謝長廷今天在駐日官舍設置電視轉播加油區，為東京奧運加油，他表示，雖然這次沒有開放一般觀眾入場令人遺憾，但還是要成功舉辦，在歷史留下一項記錄。

礙於疫情考量，東京奧運在最後階段決定採無觀眾方式舉辦，開幕式只開放950名左右日本和各國政要貴賓參觀。謝長廷表示，因為限制嚴格，連體育署長都不能參加，本來唐鳳政委要來也不能參加，所以他才在官舍設了電視轉播加油區，讓大家體會一下，等於是線上加油。

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謝長廷在奧運開幕前走訪我國代表隊的訓練和比賽場地，今天前往射箭比賽會場參觀，他表示室外天氣很熱，歐洲來的選手都熱到受不了，用冰塊降溫，很多人都中暑。我們的選手因為台灣天氣比這裡熱，所以佔了一點優勢。

謝長廷今天在比賽會場還有意外發現。他表示，奧運選手村和比賽場地都免費供應水果飲料和小點心，今天太熱了就進去看一下，結果就看到台灣香蕉，看了非常高興，這代表台灣水果的衛生品質受到肯定，可以提供給全球重要的選手享用，非常重要。

台灣這次有香蕉、鳳梨、芒果、火龍果4項水果取得TGAP PLUS資格，不過東京奧委會只採購香蕉與鳳梨2種，由於鳳梨已非盛產期，因此選手村供應以香蕉為主。

另外對於代表隊選手住宿方面，網路傳出的一些負評消息，謝長廷表示，選手村方面都很順利，沒問題。但有些選手住在比賽場地附近，考慮可以多一點時間休息，有些選手因高名度也不希望曝光太多，但這些飯店位於郊區，設備沒有一般飯店好，這也是事前考慮過的，但真的進去還是有很多不方便，比如房間太窄，空氣不太流通，或沒地方洗衣的問題，代表處盡量提供服務。

謝長廷說他很感謝駐外代表處的年輕秘書都很主動，外交人員代購東西生活用品，精神相當可佩，他們覺得選手代表台灣，擔心因為生活上的不便影響成績，所以他們都很樂意。謝長廷還說，日本正處連假，他還問過這些同仁要不要換人，他們都說不必，感到很光榮，另外，教育組負責連絡事務也很辛苦。

台灣香蕉首次進入奧運選手村和比賽會場。（駐日代表處提供）

駐日代表謝長廷今天前往射箭比賽會場為我國選手加油，意外會場發現台灣香蕉。（駐日代表處提供）

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