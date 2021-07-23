東奧》台灣隊引導牌是什麼東西？范世平：日本人親見中國打壓台灣

范世平表示，相信日本人在205個代表團中，最熟悉的台灣，但看到台灣隊前面的引導牌寫著「中華台北」，會想問「那是什麼東西？」范說，「日本人終於親眼看到中國對台灣的活生生打壓」。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運23日開幕，台師大政研所教授范世平在臉書表示，相信日本人在205個代表團中，最熟悉的台灣，但看到台灣隊前面的引導牌寫著「中華台北」，會想問「那是什麼東西？」范說，「日本人終於親眼看到中國對台灣的活生生打壓」。

范世平表示，205個代表團參賽東奧，相信日本人最熟悉的是台灣，但最不熟悉的卻是那個寫上「中華台北」而走在台灣代表團最前面的引導牌，「那是什麼東西？」另一個奇怪的地方是，為什麼其他代表團都是高舉國旗，只有台灣舉的是奧會會旗，不但唐突，而且是日本人來台灣觀光時從沒見過的旗子，也不是台灣總統府塔樓上懸掛的旗子。

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范世平指出，當《NHK》主播大聲說道「台灣進場」時，日本人才驚覺原來大會主持人所說的「Chinese Taipei」，就是台灣，直接突破盲腸，「但為何要這麼麻煩？大會主持人為何不能稱『Taiwan』？為何讓大家都搞不懂原來這就是台灣隊？」日本人終於知道台灣不能在奧會稱自己是台灣的悲哀，就是中國的打壓而已；台灣不能舉自己的國旗，只能舉一個奇怪的旗子，也是中國的打壓。

范世平強調，中國打壓台灣的橋段，活生生的展現在日本人的面前，難怪當中國隊出場時，日本網友負評不斷；先前美國智庫民調曾透露，日本88%受訪者對中國反感，「相信這場開幕式會讓日本人更討厭中國，更同情台灣」，所幸日本奧委會「不是吃素的」，讓代表團按照「50音」排序進場，台灣為第104順位，中國第108順位。

范世平認為，日本技術性的表達不想接受「中華台北」，這對於保守而過去一向忌憚中國的日本政府來說，是非常大的挑戰與突破，也顯示日本對台灣的體貼。

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