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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》「超級變變變」搬上奧運！運動圖標表演驚艷網友

2021/07/23 22:37

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運開幕式今晚登場，表演節目別出心裁，其中一個節目為東京奧運運動項目的動態圖標展示，表演者以不同肢體動作搭配道具，秀出奧運50種運動項目圖標，頗有日本綜藝節目「超級變變變」的風格，引起不少網友討論。

由於奧運會聚集了各國選手，為了讓民眾快速的理解奧運的比賽項目，自1964年的東京奧運起，首次啟用靜態運動圖標，今年東奧則大幅創新，由動態設計師井口皓太操刀，讓圖標動起來，這些圖標也在今年開幕式被搬上舞台。

今天的開幕式表演節目中，表演者模擬50項運動圖標，搭配動作及道具，相當栩栩如生，這個節目也成功引起網友討論。不少網友表示，這樣的表演方式，猶如過去日本綜藝節目「超級變變變」，相當幽默有趣，也具有創意。

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