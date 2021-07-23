東奧》「超級變變變」搬上奧運！運動圖標表演驚艷網友

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運開幕式今晚登場，表演節目別出心裁，其中一個節目為東京奧運運動項目的動態圖標展示，表演者以不同肢體動作搭配道具，秀出奧運50種運動項目圖標，頗有日本綜藝節目「超級變變變」的風格，引起不少網友討論。

由於奧運會聚集了各國選手，為了讓民眾快速的理解奧運的比賽項目，自1964年的東京奧運起，首次啟用靜態運動圖標，今年東奧則大幅創新，由動態設計師井口皓太操刀，讓圖標動起來，這些圖標也在今年開幕式被搬上舞台。

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今天的開幕式表演節目中，表演者模擬50項運動圖標，搭配動作及道具，相當栩栩如生，這個節目也成功引起網友討論。不少網友表示，這樣的表演方式，猶如過去日本綜藝節目「超級變變變」，相當幽默有趣，也具有創意。

Although they mixed in a few filmed bits, a good portion of the pictographs were done live, mostly seamlessly. Lots of fun! #tokyo2020 #Tokyo2021 pic.twitter.com/UN8Dt8AEc3 — Wesley Rizal （@wrizal） July 23, 2021

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