東奧》「超級變變變」搬上奧運！運動圖標表演驚艷網友

〔記者粘藐云/綜合報導〕東京奧運開幕式今晚登場,表演節目別出心裁,其中一個節目為東京奧運運動項目的動態圖標展示,表演者以不同肢體動作搭配道具,秀出奧運50種運動項目圖標,頗有日本綜藝節目「超級變變變」的風格,引起不少網友討論。

由於奧運會聚集了各國選手,為了讓民眾快速的理解奧運的比賽項目,自1964年的東京奧運起,首次啟用靜態運動圖標,今年東奧則大幅創新,由動態設計師井口皓太操刀,讓圖標動起來,這些圖標也在今年開幕式被搬上舞台。

請繼續往下閱讀...

今天的開幕式表演節目中,表演者模擬50項運動圖標,搭配動作及道具,相當栩栩如生,這個節目也成功引起網友討論。不少網友表示,這樣的表演方式,猶如過去日本綜藝節目「超級變變變」,相當幽默有趣,也具有創意。

Although they mixed in a few filmed bits, a good portion of the pictographs were done live, mostly seamlessly. Lots of fun! #tokyo2020 #Tokyo2021 pic.twitter.com/UN8Dt8AEc3