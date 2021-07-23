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東奧》棒球傳奇傳遞聖火 王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜擔任火炬手

2021/07/23 23:28

王貞治、長嶋茂雄及松井秀喜傳遞聖火。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運今日進行開幕典禮，其中日本三位傳奇棒球名將王貞治、長嶋茂雄及松井秀喜也擔任傳遞聖火的火炬手。

本屆聖火由柔道選手野村忠宏、三屆奧運角力金牌的吉田沙保里擔任第1棒火炬手，並將聖火帶入國立競技場，再傳給日本棒球傳奇人物王貞治、長嶋茂雄及松井秀喜，第3棒是醫師大橋禮樹、護理師北川順子，第4棒為帕運金牌土田和歌子，第5棒則是宮城縣、福島縣、岩手縣6位小學生，再來轉交給壓軸的大坂直美，完成聖火點燃，象徵奧運正式展開。

除最後一棒大坂直美外，擔任第二棒的三位棒球名將備受矚目，三人都是國民榮譽獎得主，在日本棒球界德高望重的王貞治，長年擔任東京奧運組委會的理事，非常關注此次東奧的成功。長嶋茂雄在2004年是雅典奧運日本棒球隊的監督，此次雖因腦中風步履蹣跚，但仍賣力跨出步伐，由前美國大聯盟選手松井秀喜，也是他長年的愛徒，在旁輔助他傳遞聖火。

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