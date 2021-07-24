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網友狂讚！不只NHK震碎玻璃心 美媒中國隊地圖「沒有台灣」

2021/07/24 00:24

日本東京奧運23日盛大開幕，日本《NHK》主播介紹「台灣進場」震碎中國網友玻璃心；美媒《NBC》在中國隊進場時，畫面上的中國地圖「沒有台灣」。（圖取自NBC Olympics）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運23日盛大開幕，日本《NHK》主播介紹「台灣進場」震碎中國網友玻璃心；美媒《NBC》在中國隊進場時，畫面上的中國地圖「沒有台灣」，再次讓中國網友跳腳；台灣網友發現日、美媒體的暖心之舉，紛紛留言讚爆。

《NBC》畫面左下角出現中國五星旗、國名「CHINA」，但地圖上「沒有台灣」與其他中方在南海聲稱握有主權的島嶼，連西藏的形狀也不一樣。（圖取自NBC Olympics）

日本東京奧運23日開幕，典禮上各國代表隊進場順序按照「50音」安排，台灣排在104順位進場，中國為108順位，NHK以「台灣」來取代「Chinese Taipei」的稱呼；對此，日本議員長島昭說，「台灣是按照（台灣的）『た（ta）』進場，不是意義不明的中華台北的『ち（chi）』！」

美國媒體《NBC》轉播東京奧運開幕儀式，在各國代表隊進場時，《NBC》除了在畫面中顯示國名、國旗，也會附上該國地圖；在順位第108位的中國代表隊進場時，《NBC》畫面左下角出現中國五星旗、國名「CHINA」，但地圖上「沒有台灣」與其他中方在南海聲稱握有主權的島嶼，連西藏的形狀也不一樣。

中國網友崩潰 台灣網友讚爆美日媒體

中國網友收看東京奧運轉播，發現日本、美國媒體不但分別台灣登上國際舞台，還貼出沒有台灣的中國地圖，甚至自家騰訊轉播，為了不讓台灣隊露面，連中國隊的進場畫面都能錯過；中國網友相當生氣地在微博留言「氣死，不看，睡覺去」、「尼瑪的今晚怎麼了這是？」、「出來解釋！」

台灣網友發現日本、美國媒體的舉動，在臉書各大社團，以及《NHK》、《NBC》官方推特發文、留言狂讚，網友們說「祝賀東京奧運成功圓滿!」、「謝謝日本兄弟！兩國一起加油！」、「謝謝美國NBC，和日本NHK聯手氣死中國小粉紅」、「祝東奧順利圓滿成功。各國選手都有佳績」、「好好在牆內看就好了，他們幹嘛翻牆找罪受？」

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