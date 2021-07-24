東奧》幫我國正名喊「台灣」爆紅！ NHK資深女主播是她

東京奧運23日開幕，台灣隊進場時由網球「五朝元老」盧彥勳與「舉重女神」郭婞淳負責掌旗。（記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台日友好！東京奧運23日開幕典禮，台灣代表隊在開幕式中交由我國網球一哥盧彥勳與舉重女神郭婞淳掌旗，台灣被排在104個出場，雖然現場主持人以「Chinese Taipei」稱呼，但NHK電視台資深女主播和久田麻由子則直接說出「台湾です」，以台灣來稱呼我國，不僅引起推特網友熱議，也讓中國小粉紅氣炸了。

雖然現場主持人以「Chinese Taipei」稱呼我國，但NHK電視台主播和久田麻由子則直接說出「台湾です（這是台灣）」，立刻在推特引發熱議。圖右為NHK電視台主播和久田麻由子。（圖取自推特）

今年奧運是首度採用日語五十音的排序，台灣被排在104個出場，在進場時雖然被念做「チャイニーズ・タイペイ」，但卻是在大韓民國（だいかんみんこく）與塔吉克（タジキスタン）中間，代表日本其實是按照台灣的「た（ta）」，而不是中華台北的「ち（chi）」！

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中國網友在微博上玻璃心碎。（圖片取自微博）

在台灣隊進場時，擔任NHK黃金時段新聞節目「News Watch 9」的32歲的資深女主播和久田麻由子聽到中華台北的英文後馬上說道：「台湾です。」以「台灣」來取代「Chinese Taipei」的稱呼，引起推特熱議，不少日本網友也跟著刷一排、「台湾です」、「台灣！」也有台灣網友直呼「這是今晚最感動的4個字！」、「台灣加油！日本加油！」。

《日刊體育》也特別報導指出，所有國家的出場順序，台灣理應在捷克共和國之後，排在105順位，結果卻在大韓民國（發音TA開始）後面出場，明顯是以「Taiwan發音」藏在裡面；報導也提到，和久田麻由子以「台灣」介紹我國後，也提及世界球后戴資穎，指出她是世界頂尖羽球選手。

而台北駐大阪經濟文化辦事處也在推特發文表示，「Chinese Taipei，台湾です。」不少網友直呼：「台灣加油」、「『た行』進場，所以是台灣呢」。

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