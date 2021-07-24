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東奧》日本主播稱我代表隊「台灣」 日網友比台灣人還HIGH

2021/07/24 00:06

台灣奧運代表隊在奧運開幕式中，在全部參賽205個隊伍中，排第104個順位進場。（特派記者林正堃攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕台灣奧運代表隊在奧運開幕式中，在全部參賽205個隊伍中，排第104個順位進場，日本負責轉播的NHK電視主播和田麻由子，以「台灣」而非「中華台北」（Chinese Taipei）介紹台灣代表隊，讓日本網友叫好，有網友說，這是很正常的事，因為根本沒有日本人會把台灣叫成「中華台北」。

台灣代表隊在奧會登記的隊名為「Chinese Taipei」，歷屆奧運通常被放在「T」字組而非「Ｃ」字組，因為「Chinese」被認定為是一個修飾辭，就像南韓的「South Korea」一樣。

不過進場順位有時會因為主辦使用的語言而有所更動，例如上屆的里約奧運使用葡語，所以台灣被排在第184個幾乎壓軸，2012倫敦奧運使用英語，台灣排在180個，2008北京奧運使用中文，「中華台北」就被排到非常前面的第24個，幸好當年中國是地主國排在最後進場，不然台灣就有可能和中國先後進場。

本屆奧運在日本舉辦，排序當然是使用日語的a、i、u、e、o，台灣排在「TA行」，所以排在大約中間的第104個進場。

日本網友對於台灣的進場序顯然相當關心，網友聽到NHK主播以「台灣」而非「中華台北」（Chinese Taipei）介紹台灣代表隊，比台灣觀眾還開心，紛有網友在推特上貼文喊讚。日本雅虎新聞網也湧入網友支持，大讚這是「正確的表現」，和田主播沒有說錯半句話。

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