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東奧》57年前東京奧運他們也在 兩大巨人傳奇年輕照曝光逼哭網友

2021/07/24 07:51

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運昨日正式開幕，邀請日本三位傳奇棒球名將王貞治、長嶋茂雄及松井秀喜擔任傳遞聖火的火炬手，3大巨人名將同台感動許多球迷。日媒也曝光1964年奧運開幕式王貞治和長嶋茂雄的合照，讓網友直呼見證歷史。

東京奧運睽違57年再度舉辦，巨人｢ON炮連線｣王貞治和長嶋茂雄在1964年曾經到場前往觀看開幕式，並拿起照相機拍照留念，長嶋當時受訪時表示，飛機在空中描繪出奧林匹克五環的標誌，讓他印象十分深刻，並覺得開幕式很有趣。

長嶋茂雄在2004年是雅典奧運日本棒球隊的監督，但卻因腦中風無法督軍，因此站在奧運殿堂是他長久的願望，不過他為了本屆奧運積極復健，仍是順利趕上，儘管步履蹣跚，但仍賣力跨出步伐，由前美國大聯盟選手松井秀喜，也是他長年的愛徒，在旁輔助他傳遞聖火。

長嶋茂雄和王貞治在1964年東京奧運的合照在網路上引發熱議，網友紛紛表示，「太感動了」、「見證歷史」、「好珍貴的照片」。

王貞治、長嶋茂雄及松井秀喜傳遞聖火。（取自推特）

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