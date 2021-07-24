東奧》反對性別歧視 德國女子體操隊首見覆蓋全腿的體操服

德國女子體操選手Pauline Schaefer（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國女子體操代表隊在昨日練習賽中穿上他們特別為東奧準備的隊服，相較於典型、露腿的體操服，他們穿的是覆蓋全腿的服裝。

德國體操聯合接受《BBC》採訪時表示，德國體操選手以此反對「體操界的性別歧視」，尤其是在性騷擾醜聞席捲整個體育圈之後。體操隊成員之一的Pauline Schaefer在Instagram上寫道：「我們的訓練進行得非常順利，我們能夠調整演出並向評審介紹我們自己。我們會持續微調到星期天，然後開始比賽。」

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據《BBC》報導，德國在4月的歐洲藝術體操錦標賽上首次推出這套服裝，當時是由Sarah Vossi與他的兩名隊友穿著。今年21歲的Sarah Vossi表示，她希望為年輕的體操運動員樹立榜樣，特別在體操項目中，許多優秀的選手都還尚未成年。

她說：「在體操運動中，隨著我們的身體逐漸長大，緊身衣讓我們感覺越來越不舒適。之前作為一個小女孩，我不認為緊身運動服有什麼大不了的，但是當青春期開始，月經來臨時，我開始感到越來越不舒服。」

日前，挪威女子手球隊也曾拒絕穿歐洲手球聯合會規定的比基尼泳褲，女運動員對於服裝的想法成為本屆奧運的熱門話題之一。

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