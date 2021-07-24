東奧》沒受傷也沒確診 阿爾及利亞選手因要對上以色列退賽

努林（白衣者）。（資料照，取自國際柔道總會）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運昨終於正式開幕，各項比賽也如火如荼進行，然而今阿爾及利亞的柔道選手努林（Fethi Nourine）突然宣布退賽，但不是因為受傷、也不是感染武漢肺炎武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），理由是因為他晉級後有可能得碰上以色列選手。

綜合外媒報導，參加男子73公斤級的努林原被看好是非常有望奪牌的柔道選手，沒想到卻在開賽之際宣布退出比賽，首輪他將對上來自蘇丹的Mohamed Abdalrasool，若能晉級下一站就得碰上來自以色列的選手布布爾（Tohar Butbul）。

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努林在接受阿爾及利亞電視台訪問時表示，因為由於他支持巴勒斯坦的政治立場，他絕對不可能和猶太國家的以色列選手交手，「我們為了參加奧運做了很多準備，但抽籤結果卻令人感到震驚，當下感覺就像被雷擊中！但我是不會改變心意的，因為支持巴勒斯坦的運動員，不會想弄髒自己的手。」

努林過去曾在非洲錦標賽上奪下冠軍，對於他的退賽決定，教練則是表達支持，「只能說就是不走運，因為對手可能會是以色列人，所以不得不選擇退賽，我們是做了最正確決定。」

而努林已經不是第一個因為要和以色列對戰而退賽的選手，先前有許多伊朗選手在柔道場上面對以色列對手時，也多次選擇退賽。2019年伊朗柔道冠軍莫拉伊（Saeid Mollaei）同樣因為要對上以色列選手被政府要求退賽，但莫拉伊當時拒絕命令後便逃離伊朗前往德國尋求庇護，之後入籍蒙古，代表蒙古出戰國際賽。

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