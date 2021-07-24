東奧》開幕前掌旗官突遭撤換 烏國「體操媽媽」泣訴：太過份...

丘索維金娜原將當任昨天烏國的掌旗官，卻在開幕典禮前幾個小時被換掉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年已經46歲的烏茲別克體操傳奇丘索維金娜（Oksana Chusovitina）生涯第8度參加奧運，成為史上唯一一位連續8次參加奧運的體操選手，還獲選成為烏國歷史上首位女性開幕掌旗官，沒想到就在開幕前幾個小時，她的掌旗官位置卻突然遭撤換。

烏茲別克體操選手丘索維金娜，已是連續第8屆征奧，超越歷史參賽屆數紀錄，更是奧運史上最年長的體操選手，原本在1996年的亞特蘭大奧運會後決定退役結婚生子，但兒子出生後驗出罹患白血病，為了支付龐大醫療開銷，她決定重拾體操，搬到醫療環境較好的德國，29年的光陰、代表3個國家出賽，讓她傳奇故事不停被外媒頌揚。

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日前在結束體操訓練後，丘索維金娜語出驚人表示，這次將是她在奧運的最後一舞，因此受邀擔任這屆奧運烏茲別克掌旗官讓她相當興奮，然後就在開幕前幾個小時，烏茲別克卻突然將女性掌旗官換成22歲的跆拳道選手Nigora Tursunkulova。

烏茲別克代表在開幕前幾個小時，突然將女性掌旗官換成22歲的跆拳道選手Nigora Tursunkulova。（美聯社）

得知自己掌旗官身份被抽換讓丘索維金娜相當憤怒，她在受訪時表示：「根本沒有人跟我解釋原因，只是通知我說不用去了，我那麼積極做好準備卻這樣受到打擊，就這樣被扼殺了，他們這樣做實在太過份了！」

丘索維金娜的經紀人在受訪時同樣難掩憤怒，痛批烏國：「丘索維金娜參賽並擔任掌旗官的事早就不是秘密，但是現在卻發生這樣的事，你們能夠想像她此刻的感受嗎？為什麼要讓一位世界體操傳奇名將遭遇這種侮辱？」

丘索維金娜在2008年曾因為為了替白血病的兒子治病搬去德國，2008年也曾代表德國出賽並拿下一枚跳馬銀牌，之後她重返祖國烏茲別克征戰世界賽場，這段時間不僅參加了5次世界錦標賽和3次奧運、還以榮譽運動員之姿登上烏國郵票，然而直到現在烏茲別克代表團都沒有對陣前換將做出任何說明。

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