東奧前線》忍痛提槍上陣 台灣射擊超新星林穎欣可惜了

林穎欣。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕強忍右側腹肌傷勢，22歲台灣射擊超新星林穎欣，今天早上在10公尺空氣步槍項目，資格賽總分623.4分，在50名參賽選手當中名列第26，無緣晉級今天稍晚舉行的8強決賽，也確定無法為台灣隊奪下第一金、第一牌。

林穎欣透露，由於赴日備戰東京奧運，期間須移動、整理裝備，可能當下沒感覺，不料前天練習時，一舉槍就直接拉傷右側腹肌，得吃止痛藥才能抑制傷痛，但疼痛感仍在。

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是否因傷影響表現？林穎欣說，「都要上去比賽就只能忍了，不可能因為痛就不比，上去就要無視、忽略它，專心在我的槍和手。」

林穎欣。（特派記者羅志朋攝）

首次征戰奧運，林穎欣說，上次參加國際賽已是2019年底的事了，很久沒比國際賽，今天到最後才找到感覺，且整個比賽場地空間感跟國內練習的公西靶場不一樣，東奧靶是空的，桌子也是一個、一個的。

台灣射擊隊教練陳文菱指出，林穎欣高標應該在628至630分，可能因為第一次參加奧運，加上國內疫情關係，兩個月沒辦比賽，一年多沒參加國際賽，上陣難免不知怎麼調適。

女子10公尺空氣步槍資格賽中，選手要在75分鐘內射擊60發子彈，陳文菱表示，林穎欣第一組10發就用了快20分鐘，中間打得很辛苦，前30發實彈，空槍就舉了100槍，代表她有點緊張，前半段體力流失、專注力下降是最大問題，好在選手沒放棄，自己知道怎麼調整，後面有提醒她時間快不夠了，槍壓得較果斷。

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