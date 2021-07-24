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東奧》為何由大坂直美點燃聖火？ 開幕式執行製作：「最佳人選！」

2021/07/24 11:04

23歲網球女將大坂直美昨在點燃聖火環節擔綱最後一棒重任。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕2020東京奧運昨舉行開幕式，在點燃聖火環節交由23歲網球女將大坂直美擔綱最後一棒重任，儘管之前已有媒體爆料「破梗」，但仍讓外界好奇為何是她?東奧開幕式執行製作日置貴之今天做出回應，表示她是能傳達多元訊息的最佳人選。

本屆東奧提倡性別平等及多元文化等理念，昨各國國家隊就打破傳統由男女代表共同掌旗，而參賽運動員中女性比例接近49%，也是歷屆最高。在象徵比賽開始的點燃聖火環節，能傳達「多元及包容」訊息的人選自然也很重要，日置貴之在今天記者會上就指出，「這是全體東奧組委會共同做出的決定。」

「最後決定由大坂直美擔綱，因為她是很優秀的運動員，且一直以來不斷傳達多元的訊息，也讓我們認為她是擔任點燃聖火的最佳人選。」日置貴之說。

大坂直美。（法新社）

至於大坂直美是否有助提升奧運形象，日置貴之表示，其實更重要的是大坂直美能夠傳達的絕對價值，這也是我們專注的重點所在，「對於奧運會和日本來說，她是稀世珍寶、難得奇才，也是我們選擇她的原因。」

大坂直美的母親是日本人，父親則是出身海地的美國人，她擁有4座網球四大滿貫賽冠軍，這次代表日本出戰，首戰明天登場。對於能擔任最後一棒火炬手，大坂直美稍早也在推特發文表示，「這無疑是我一生最棒的運動成就和殊榮。」

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