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MLB》年過不惑克魯茲 轉隊光芒首戰就開轟

2021/07/24 11:45

老將克魯茲轉戰光芒首戰就開轟。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕才在推特上感謝老東家雙城，老將克魯茲（Nelson Cruz）轉戰光芒首戰，就用手上球棒證明新東家把他交易來是對的。光芒隊稍早10:5戰勝印地安人，克魯茲也在此役開轟，披上光芒球衣後首戰就開轟。

克魯茲雖已年過不惑，但火力不受年紀影響，也是光芒隊看中他的原因。克魯茲沒讓新東家等太久，此役第2打席就從印地安人先發投手普萊薩（Zach Plesac）手中擊出陽春砲。

克魯茲這一轟，達成兩項紀錄。他以41歲又22天之齡，成為光芒隊史第2老開轟的打者，這項紀錄的保持人伯格斯（Wade Boggs），達成記錄時是41歲又53天；同時，克魯茲也成為史上第3老，為新東家出賽首戰就開轟的打者。

生涯宛如倒吃甘蔗，克魯茲歸功於經驗和保持健康：「我發現保持健康的方式，也很了解自己的身體。我很認真訓練，也很認真做恢復運動。」克魯茲也說，很開心能夠為有機會進季後賽的新東家效力，他說：「我會盡我所能做我自己，這是我的目標，有機會能夠為強權、強大的隊友和教練助陣，他們已經證明能夠打進世界大賽，我也很期待幫助大家贏下一切。」

老將克魯茲開轟開心與新隊友們慶祝。（美聯社）

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