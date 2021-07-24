東奧》捷克兩選手確診 首場沙灘排球賽事取消

捷克與日本的賽事因兩名選手檢測陽性而取消。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕因兩名捷克選手接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測呈現陽性，本屆東京奧運會的第一場沙灘排球比賽確定取消。這兩名選手為斯魯科娃（Marketa Nausch Slukova）和赫曼諾娃（Barbora Hermannova），捷克原本會在今天早上對戰日本，本場賽事取消也讓日本拿到了積分，其他場比賽則如期進行。

Sluková-Nausch早在週四確診，成為捷克國家隊上第6位確診人員，斯魯科娃的教練兼丈夫諾許（Simon Nausch）的檢測結果也呈陽性。捷克代表隊的隊醫沃拉切克（Vlastimil Voracek）是第一個搭乘該航班且檢測呈陽性的人，根據捷克媒體報導，他沒有接種疫苗。

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斯魯科娃提供給CNN的聲明中說道：「我知道現在世界各地正在發生許多更糟糕的事情，但說實話，在體育圈，我們仍然十分活躍，這讓赫曼諾娃和我感到非常難過，我們的東京之旅，本應是巔峰的旅程，最後卻以這種方式結束。」

捷克奧委會（COC）周四發布消息，聲稱他們完全意識到情況的嚴重性，已經對從布拉格出發到東京的包機進行了調查，預計14天內會有結果，調查將特別關注是否有做好所有的預防措施，以及是否因為「某些人」的疏忽導致現在的結果。

捷克奧運代表團領隊多克托（Martin Doktor）在聲明中說：「情況很嚴重，但從這個問題開始以來，我們已盡最大努力阻止蔓延。很遺憾，我們沒能避免，我非常抱歉。」

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