東奧》台南小將加油！「舉重精靈」方莞靈今下午1點出戰

南市府邀大家為方菀靈加油。（市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南之光、台灣之光加油，舉重精靈方莞靈今天（24日）下午1點代表我國出戰2020東京奧運舉重女子組49公斤級決賽，歡迎全民一起在為台南小將加油。

國立體育大學的方莞靈是台南市東山區東原國中畢業，國際賽在2021年亞洲舉重錦標賽第6名、2018年印尼亞洲運動會第6名。

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前東原國中校長黃添勇說，有原住民血統的方莞靈，來自單親家庭，母女相依為命，感情很好，方莞靈從台南柳營國小畢業後，學校推薦她到山上的東原國中體育班就讀，選擇練習舉重，她非常認真，兼顧課業，國二時到左訓接受專業訓練入選舉重國家隊。

另位出戰東奧舉重賽的陳柏任也是台南小將，東原國中畢業。

黃添勇特地在臉書發文，為2位他在東原國中的學生方莞靈、陳柏任加油，期許為偏鄉小校的大夢想加油，讓世界看見臺灣、讓世界看見台南。

黃添勇說，當年，南市教育局做了最棒的投資，扭轉許多孩子的命運，讓他們踏著運動競技的跳板，拓展人生視野。如沒有這段歷程，沒有學校的呵護，面對艱困且複雜的內外在環境，多數落入不斷的負循環。幸好有他人的關注與協助，人生也不一樣。昨天，我們幫助這些孩子；今日，這些孩子會以最好的表現，回饋所有鄉親。

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