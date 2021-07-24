東奧》代表平等、多元點燃聖火 大坂直美：一生至高的榮耀

大坂直美點燃聖火。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運今日進行開幕典禮，負責點燃戰火的是網球名將大坂直美，象徵本屆奧運提倡性別平等與多元文化的理念，稍早在社群網站發文分享點燃聖火的心情，「這是我身為運動員至高無上的榮耀」。

本屆東奧提倡性別平等及多元文化等理念，昨各國國家隊就打破傳統由男女代表共同掌旗，而參賽運動員中女性比例接近49%，也是歷屆最高，在象徵比賽開始的點燃聖火環節，能傳達「多元及包容」訊息的人選自然也很重要。

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23歲大坂直美坐擁4座網球四大滿貫賽冠軍，本屆東奧代表日本出賽，捍衛女單金牌。大坂直美母親是日本人、父親是出身海地的美國人，要傳達性別平等、多元文化等理念，東奧開幕式執行製作日置貴之今在受訪時直指大坂就是最具代表性的選手。

「毫無疑問，這是我這一生到現在身為運動員最至高無上的榮耀，」大坂直美今凌晨在社群網站寫道，「無法用言語表達我此刻的心情，但內心充滿著感謝的心情我愛大家，謝謝大家！」

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23歲的大坂生涯已拿下兩座澳網、兩座美網的大滿貫女單冠軍，這次東奧也是她拿手的硬地賽場，首輪的對手是中國女將鄭賽賽，大坂也被看好有望替日本在網球項目摘下首金。

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