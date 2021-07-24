晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》雙手厚繭讓阿嬤不捨掉淚 首位輕艇選手張筑涵前進奧運

2021/07/24 12:07

張筑涵即將代表台灣參加奧運「輕艇激流女子K艇」項目。（立委何欣純提供）（記者何宗翰攝）

〔記者何宗翰／台中報導〕2021東京奧運開幕，來自台中市太平區的輕艇選手張筑涵即將在明天出賽，代表台灣參加「輕艇激流女子K艇」，成為第一位奧運輕艇國手，為國爭光的背後，是長達10多年的訓練，不斷的練習讓她的雙手長了厚厚的繭，曾讓阿嬤看了都不捨掉眼淚。

何欣純指出，一般人對輕艇較為陌生，選手們從無到有都是土法煉鋼，家長及教練自己帶著小孩到處找地方丶找河川訓練，不少輕艇選手是台中的子弟，訓練基地就是在大里的康橋；經過奔走說服，她向體育署爭取補助5千多萬給市府，興建訓練基地，「康橋孕育出台灣第一位奧運輕艇國手，可說是台中之光！」

大里康橋是不少輕艇選手的訓練基地。（立委何欣純提供）（記者何宗翰攝）

張筑涵曾在2014年仁川亞運摘4銀、2018年雅加達亞運摘1銀1銅。何欣純到張家祝賀時，張爸爸爆料說，10多年前女兒國中時回家說要「划輕艇」，他還一頭霧水說：「划蜻蜓？我還划蜜蜂呢！」後來家人很支持筑涵，而長年的練習讓筑涵的手長了厚厚的繭，也曾讓阿嬤很不捨掉眼淚。

「 今年5月間知道筑涵拿到奧運門票，真是開心到流淚，現在她也已到東京奧運準備參賽，實在很了不起！」何欣純說，這是輕艇運動在台灣推動30年來，首度可以參加奧運，感謝筑涵讓世界看到台灣，也希望大家為所有奧運國手加油。

立委何欣純（左）到張家向張筑涵爸媽祝賀。（立委何欣純提供）（記者何宗翰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。