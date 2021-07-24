東奧》雙手厚繭讓阿嬤不捨掉淚 首位輕艇選手張筑涵前進奧運

張筑涵即將代表台灣參加奧運「輕艇激流女子K艇」項目。（立委何欣純提供）（記者何宗翰攝）

〔記者何宗翰／台中報導〕2021東京奧運開幕，來自台中市太平區的輕艇選手張筑涵即將在明天出賽，代表台灣參加「輕艇激流女子K艇」，成為第一位奧運輕艇國手，為國爭光的背後，是長達10多年的訓練，不斷的練習讓她的雙手長了厚厚的繭，曾讓阿嬤看了都不捨掉眼淚。

何欣純指出，一般人對輕艇較為陌生，選手們從無到有都是土法煉鋼，家長及教練自己帶著小孩到處找地方丶找河川訓練，不少輕艇選手是台中的子弟，訓練基地就是在大里的康橋；經過奔走說服，她向體育署爭取補助5千多萬給市府，興建訓練基地，「康橋孕育出台灣第一位奧運輕艇國手，可說是台中之光！」

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大里康橋是不少輕艇選手的訓練基地。（立委何欣純提供）（記者何宗翰攝）

張筑涵曾在2014年仁川亞運摘4銀、2018年雅加達亞運摘1銀1銅。何欣純到張家祝賀時，張爸爸爆料說，10多年前女兒國中時回家說要「划輕艇」，他還一頭霧水說：「划蜻蜓？我還划蜜蜂呢！」後來家人很支持筑涵，而長年的練習讓筑涵的手長了厚厚的繭，也曾讓阿嬤很不捨掉眼淚。

「 今年5月間知道筑涵拿到奧運門票，真是開心到流淚，現在她也已到東京奧運準備參賽，實在很了不起！」何欣純說，這是輕艇運動在台灣推動30年來，首度可以參加奧運，感謝筑涵讓世界看到台灣，也希望大家為所有奧運國手加油。

立委何欣純（左）到張家向張筑涵爸媽祝賀。（立委何欣純提供）（記者何宗翰攝）

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